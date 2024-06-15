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    Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediyor

    Yapay zeka kedinizin ne zaman acı çektiğini anlayabilir mi? Japon akıllı telefon uygulaması CatsMe! yapay zeka desteğiyle kedilerdeki ağrıyı tespit edebildiğini iddia ediyor.
    Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediy Tam Boyutta Gör
    Japonya’da geliştirilen akıllı telefon uygulaması sayesinde kedilerin hasta ya da mutsuz olup olmadıkları tek bir fotoğrafla anlaşılabiliyor. İlk olarak 2023 yılında piyasaya sürülen uygulamanın şimdiye kadar 230 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

    Japonya'da kediler yapay zekadan sağlık yardımı alıyor

    Evcil hayvanlar dünya çapında birçok ailenin ayrılmaz bir parçası olsa da yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranı nedeniyle Japonya'da bu refakatçilerin çok büyük bir önemi var. Mayumi Kitakata, 14 yaşındaki kedisi Chi'nin sağlığı ve refahı konusunda sık sık endişelendiğini bu yüzden Chi'nin daha uzun bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için yapay zekaya yöneldiğini ifade etti.

    Mart ayında "CatsMe!" uygulamasını kullanmaya başladığını ve uygulamanın veterineri ne zaman ziyaret etmenin gerekli olduğu konusundaki tahminleri azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Nihon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama, yapay zeka modelini 6.000 kedi resmi üzerinde eğitti.

    Profesör Kazuya Edamura, “Kedilerin acıyı gösteren yüz ifadelerini derecelendirdik. Yapay zeka, kedinin mevcut yüz ifadesinin derecelendirilen yüzlerle ne kadar örtüştüğünü belirleyebilir. Zaten acı çeken kedilerin raporlarına sahibiz, bu yüzden bu geri bildirimi yazılıma verebildik. Sonuç olarak uygulama %95'in üzerinde doğrudur" dedi.

    Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediy Tam Boyutta Gör

    Geliştiriciler, yapay zeka modeli daha fazla kedi yüzü üzerinde çalışmaya devam ettikçe bu doğruluk düzeyinin artmasını bekliyor. 2023'teki lansmanından bu yana "CatsMe!" 230.000'den fazla müşteri tarafından kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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