Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediyor

Japonya'da kediler yapay zekadan sağlık yardımı alıyor
Evcil hayvanlar dünya çapında birçok ailenin ayrılmaz bir parçası olsa da yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranı nedeniyle Japonya'da bu refakatçilerin çok büyük bir önemi var. Mayumi Kitakata, 14 yaşındaki kedisi Chi'nin sağlığı ve refahı konusunda sık sık endişelendiğini bu yüzden Chi'nin daha uzun bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için yapay zekaya yöneldiğini ifade etti.
Mart ayında "CatsMe!" uygulamasını kullanmaya başladığını ve uygulamanın veterineri ne zaman ziyaret etmenin gerekli olduğu konusundaki tahminleri azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Nihon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama, yapay zeka modelini 6.000 kedi resmi üzerinde eğitti.
Profesör Kazuya Edamura, “Kedilerin acıyı gösteren yüz ifadelerini derecelendirdik. Yapay zeka, kedinin mevcut yüz ifadesinin derecelendirilen yüzlerle ne kadar örtüştüğünü belirleyebilir. Zaten acı çeken kedilerin raporlarına sahibiz, bu yüzden bu geri bildirimi yazılıma verebildik. Sonuç olarak uygulama %95'in üzerinde doğrudur" dedi.
Geliştiriciler, yapay zeka modeli daha fazla kedi yüzü üzerinde çalışmaya devam ettikçe bu doğruluk düzeyinin artmasını bekliyor. 2023'teki lansmanından bu yana "CatsMe!" 230.000'den fazla müşteri tarafından kullanıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.