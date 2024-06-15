Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediyor

Tam Boyutta Gör Japonya’da geliştirilen akıllı telefon uygulaması sayesinde kedilerin hasta ya da mutsuz olup olmadıkları tek bir fotoğrafla anlaşılabiliyor. İlk olarak 2023 yılında piyasaya sürülen uygulamanın şimdiye kadar 230 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Japonya'da kediler yapay zekadan sağlık yardımı alıyor

Evcil hayvanlar dünya çapında birçok ailenin ayrılmaz bir parçası olsa da yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranı nedeniyle Japonya'da bu refakatçilerin çok büyük bir önemi var. Mayumi Kitakata, 14 yaşındaki kedisi Chi'nin sağlığı ve refahı konusunda sık sık endişelendiğini bu yüzden Chi'nin daha uzun bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için yapay zekaya yöneldiğini ifade etti.

YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor 1 gün önce eklendi

Mart ayında "CatsMe!" uygulamasını kullanmaya başladığını ve uygulamanın veterineri ne zaman ziyaret etmenin gerekli olduğu konusundaki tahminleri azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Nihon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama, yapay zeka modelini 6.000 kedi resmi üzerinde eğitti.

Profesör Kazuya Edamura, “Kedilerin acıyı gösteren yüz ifadelerini derecelendirdik. Yapay zeka, kedinin mevcut yüz ifadesinin derecelendirilen yüzlerle ne kadar örtüştüğünü belirleyebilir. Zaten acı çeken kedilerin raporlarına sahibiz, bu yüzden bu geri bildirimi yazılıma verebildik. Sonuç olarak uygulama %95'in üzerinde doğrudur" dedi.

Tam Boyutta Gör

Geliştiriciler, yapay zeka modeli daha fazla kedi yüzü üzerinde çalışmaya devam ettikçe bu doğruluk düzeyinin artmasını bekliyor. 2023'teki lansmanından bu yana "CatsMe!" 230.000'den fazla müşteri tarafından kullanıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Japonya'daki yapay zeka uygulaması kedilerdeki ağrıyı tespit ediy