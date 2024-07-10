Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil

Zeka, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümüne ek olarak aynı zamanda soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin bir toplamıdır. Yani zeka, oldukça genel bir kavram. Günümüz yapay zekaları ise oldukça son derece belirli alanlarda faaliyet gösteriyor.
Bunlarla birlikte Hassabis, yapay zekanın en az Sanayi Devrimi ya da ateşin veya elektriğin icadı kadar büyük bir gelişme olacağını söylüyor. CEO, gelecekte yapay zekanın enerji, malzeme bilimi, sağlık hizmetleri, iklim ve matematik alanında çok büyük etkisinin olacağına inanıyor. Hassabis aynı zamanda Google DeepMind'ın üzerinde çalıştığı "Project Astra" adlı bir projeden de bahsetti. Project Astra, ChatGPT ve hatta Google'ın kendi Gemini'si gibi bir yapay zeka sohbet robotundan ziyade kullanıcının durumu, çevresi, tercihleri, geçmişi ve daha fazlası hakkında farkındalığı olan bir yapay zeka olacak. Google I/O 2024'te kısa bir sunum ve etkileyici bir video aracılığıyla Project Astra bizlere gösterilmişti.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.