Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil

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Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka araştırmalarıyla ilgilenen birimi Google DeepMind'ın kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis, yaptığı bir açıklamada günümüz yapay zekalarını evcil kediler ile karşılaştırdı. Hassabis, 'henüz kedi zekasında bile değiliz' dedi. Öte yandan araştırmalar hızla ilerliyor devasa yatırımlarla ilerlemeler destekleniyor. Bazılarına göre on yılın sonunda insan zekasına ulaşılacak. Ancak Google DeepMind CEO'suna göre şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

Yapay zekalarda "zeka" düşük

Tam Boyutta Gör Hangi yapay zeka şirketine sorulursa sorulsun kendi sistemlerinin çok zeki olduğunu söyleyecektir. Google DeepMind CEO'su ise mevcut yapay zeka modellerinin IQ seviyelerinin evcil bir kedi kadar bile olmadığını söylüyor. Esasında bu konu hakkında Yapay zekalar nasıl çalışıyor? başlıklı makalemizde yapay zekalara detaylı bir bakış atmış ve ortada zekadan çok olasılık tahminin olduğunu aktarmıştık. DeepMind CEO'sunun açıklaması da aslında bu temel olgu üzerine şekilleniyor.

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Zeka, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümüne ek olarak aynı zamanda soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin bir toplamıdır. Yani zeka, oldukça genel bir kavram. Günümüz yapay zekaları ise oldukça son derece belirli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Hassabis'in çalışmaları bu nedenle günümüz yapay zekalarına yönelik değil, AGI yani yapay genel zekaya yönelik. Hassabis, "Şu anda, genel olarak insan seviyesinde bir zekadan çok uzağız. Ancak yapay zeka, oyun oynamak gibi belirli alanlarda dünyanın en iyilerinden daha iyi." diyor. Bir AGI ise her konuda insan seviyesi performans gösterebilecek yapay zekanın varlığını öneriyor. Öneriyor, diyoruz zira henüz böyle bir yapay zeka inşa edilmiş değil. Bu nedenle varsayımlar şimdilik teorik düzeyde kalıyor.

Bunlarla birlikte Hassabis, yapay zekanın en az Sanayi Devrimi ya da ateşin veya elektriğin icadı kadar büyük bir gelişme olacağını söylüyor. CEO, gelecekte yapay zekanın enerji, malzeme bilimi, sağlık hizmetleri, iklim ve matematik alanında çok büyük etkisinin olacağına inanıyor. Hassabis aynı zamanda Google DeepMind'ın üzerinde çalıştığı "Project Astra" adlı bir projeden de bahsetti. Project Astra, ChatGPT ve hatta Google'ın kendi Gemini'si gibi bir yapay zeka sohbet robotundan ziyade kullanıcının durumu, çevresi, tercihleri, geçmişi ve daha fazlası hakkında farkındalığı olan bir yapay zeka olacak. Google I/O 2024'te kısa bir sunum ve etkileyici bir video aracılığıyla Project Astra bizlere gösterilmişti.

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Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil