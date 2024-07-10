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    Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil

    Yapay zeka konusunda son derece hızlı bir ilerleme olsa da bazı gerçekler su götürmüyor. Google DeepMind CEO'suna göre mevcut yapay zekalar evcil bir kedinin IQ seviyesinde bile değil.
    Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka araştırmalarıyla ilgilenen birimi Google DeepMind'ın kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis, yaptığı bir açıklamada günümüz yapay zekalarını evcil kediler ile karşılaştırdı. Hassabis, 'henüz kedi zekasında bile değiliz' dedi. Öte yandan araştırmalar hızla ilerliyor devasa yatırımlarla ilerlemeler destekleniyor. Bazılarına göre on yılın sonunda insan zekasına ulaşılacak. Ancak Google DeepMind CEO'suna göre şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

    Yapay zekalarda "zeka" düşük

    Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil Tam Boyutta Gör
    Hangi yapay zeka şirketine sorulursa sorulsun kendi sistemlerinin çok zeki olduğunu söyleyecektir. Google DeepMind CEO'su ise mevcut yapay zeka modellerinin IQ seviyelerinin evcil bir kedi kadar bile olmadığını söylüyor. Esasında bu konu hakkında Yapay zekalar nasıl çalışıyor? başlıklı makalemizde yapay zekalara detaylı bir bakış atmış ve ortada zekadan çok olasılık tahminin olduğunu aktarmıştık. DeepMind CEO'sunun açıklaması da aslında bu temel olgu üzerine şekilleniyor.

    Zeka, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümüne ek olarak aynı zamanda soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin bir toplamıdır. Yani zeka, oldukça genel bir kavram. Günümüz yapay zekaları ise oldukça son derece belirli alanlarda faaliyet gösteriyor.

    Mevcut yapay zekalar bir kedi kadar bile zeki değil Tam Boyutta Gör
    Hassabis'in çalışmaları bu nedenle günümüz yapay zekalarına yönelik değil, AGI yani yapay genel zekaya yönelik. Hassabis, "Şu anda, genel olarak insan seviyesinde bir zekadan çok uzağız. Ancak yapay zeka, oyun oynamak gibi belirli alanlarda dünyanın en iyilerinden daha iyi." diyor. Bir AGI ise her konuda insan seviyesi performans gösterebilecek yapay zekanın varlığını öneriyor. Öneriyor, diyoruz zira henüz böyle bir yapay zeka inşa edilmiş değil. Bu nedenle varsayımlar şimdilik teorik düzeyde kalıyor.

    Bunlarla birlikte Hassabis, yapay zekanın en az Sanayi Devrimi ya da ateşin veya elektriğin icadı kadar büyük bir gelişme olacağını söylüyor. CEO, gelecekte yapay zekanın enerji, malzeme bilimi, sağlık hizmetleri, iklim ve matematik alanında çok büyük etkisinin olacağına inanıyor. Hassabis aynı zamanda Google DeepMind'ın üzerinde çalıştığı "Project Astra" adlı bir projeden de bahsetti. Project Astra, ChatGPT ve hatta Google'ın kendi Gemini'si gibi bir yapay zeka sohbet robotundan ziyade kullanıcının durumu, çevresi, tercihleri, geçmişi ve daha fazlası hakkında farkındalığı olan bir yapay zeka olacak. Google I/O 2024'te kısa bir sunum ve etkileyici bir video aracılığıyla Project Astra bizlere gösterilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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