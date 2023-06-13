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    Japonya, kendi kendine yeten 40 bin kişilik yüzen şehir inşa edecek

    Japonya, kendine yeten, 40.000 kişiye ev sahipliği yapacak son derece iddialı yüzen bir şehir üzerinde çalışıyor. Japon N-Ark şirketi, bu yüzen şehri Dogen City olarak adlandırıyor.
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    Japonya'dan 40 bin kişilik yüzen şehir: İşte projenin detayları Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın N-Ark şirketi, turizm, tıbbi tesisler ve hatta uzay roketlerine ev sahipliği yapacak inanılmaz derecede iddialı bir yüzen şehrin planlarını açıkladı. Dogen City olarak adlandırılan bu şehir, iklim değişikliğine bağlı deniz yükselmelerine karşı dayanıklı olacak ve 40.000 kişiye kadar enerji, gıda ve su sağlayacak şekilde tasarlanacak.

    Japonya'nın yüzen şehir projesi

    Japonya'dan 40 bin kişilik yüzen şehir: İşte projenin detayları Tam Boyutta Gör
    Açıklananlara göre Dogen City’nin çevresi 4 km uzunluğunda olacak ve yaklaşık 10,000 tam zamanlı sakini barındırma kapasitesine sahip olacak. Şehir ayrıca 30,000 turist ziyaretini de kaldıracak kapasitede olacak. Şirkete göre şehrin dairesel formu şiddetli hava koşullarına ve hatta tsunamiye dayanacak şekilde tasarlanacak.

    Dogen City, üç ana bölüme sahip olacak. Bunlar, halka şeklindeki halkın yaşayacağı konut bölgesi, deniz tarafından doğal olarak soğutulacak ve şehir yönetimi ile tıbbi araştırma tesislerini içerecek bir denizaltı veri merkezi ve halka şeklindeki yapı tarafından oluşturulan yapay koy içinde yüzen mimari. Ayrıca çok sayıda yeşillik, gıda üretim tesisleri, bir okul, spor alanları, hastaneler, parklar, stadyumlar, oteller ve ofisler de bulunacak. N-Ark, Dogen Şehri'nin roket taşımacılığı için bir tür fırlatma ve iniş alanı içermesini öngörüyor.

    2030'da açılması planlanıyor

    Japonya'dan 40 bin kişilik yüzen şehir: İşte projenin detayları Tam Boyutta Gör
    N-Ark’a göre şehir yılda yaklaşık 2 milyon litre su tüketecek, ki bu oldukça mütevazı görünüyor. Yıllık 3,288 ton çöp imhası, 7.000 ton gıda ve 22.265.000 kW enerji üretimi de diğer kalemler olacak. Tüm bu ihtiyaçların karşılanması kesinlikle büyük bir meydan okuma olacaktır ve yüzen şehrin bunu nasıl yapacağına dair ayrıntılar bu aşamada belirsiz. Bununla birlikte N-Ark, 2030’a kadar yüzen şehrin kullanıma açılmasını hedefliyor. Normal şartlarda bunun hayata geçme şansı düşük bir “rüya proje” olduğunu söyleyebilirdik ancak Suudi Arabistan’ın 170 kilometrelik The Line çizgi kentin inşasına başladığını göz önüne aldığımızda proje gayet mümkün görünüyor.
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    A
    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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