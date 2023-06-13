Japonya, kendi kendine yeten 40 bin kişilik yüzen şehir inşa edecek

Dogen City, üç ana bölüme sahip olacak. Bunlar, halka şeklindeki halkın yaşayacağı konut bölgesi, deniz tarafından doğal olarak soğutulacak ve şehir yönetimi ile tıbbi araştırma tesislerini içerecek bir denizaltı veri merkezi ve halka şeklindeki yapı tarafından oluşturulan yapay koy içinde yüzen mimari. Ayrıca çok sayıda yeşillik, gıda üretim tesisleri, bir okul, spor alanları, hastaneler, parklar, stadyumlar, oteller ve ofisler de bulunacak. N-Ark, Dogen Şehri'nin roket taşımacılığı için bir tür fırlatma ve iniş alanı içermesini öngörüyor.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi