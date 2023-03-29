Disney, Metaverse departmanını kapatacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör Disney, işletme giderlerini azaltmak için yeniden yapılandırmaya gidiyor. Şirket bu kapsamda iki ay için 7 bin çalışanını işten çıkartırken, metaverse birimini de kapatacak. Şirketin böylece işletme giderlerinde 5,5 milyar dolar tasarruf sağlamayı planlanladığı bildirildi.

Bununla beraber Disney, 50 kişiden oluşan metaverse birimi çalışanları ile yollarını ayıracak. Metaverse bölümü, Şubat 2022’de Disney izleyicileri ile etkileşim için yeni yollar yaratılması için kurulmuştu.

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Şirket yaptığı duyuru ile birlikte işletme giderlerinin 5,5 milyar dolar azaltılması ve iki ay içersinde 7.000 çalışanını işten çıkarmayı hedefleyen bir planlama için metaverse bölümünü rafa kaldırdığını bildirdi.

Disney, 28 Aralık 2021’de Disney tema parklarında kullanılmak üzere ‘sanal dünya simülatörünün’ patentini almıştı. Böylece artırılmış gerçeklik ile eğlence sektörüne yeni bir yön verilmesi planlanmıştı. Ayrıca metaverse teknolojisi ile spor bahisleri entegrasyonuna ilişkin de çalışmalar yapılmıştı.

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