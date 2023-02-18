Japonya, Dijital Yen'i test amacıyla kullanıma sunuyor

Nisan ayında test amacıyla kullanıma sunulacak
Çin’in gerisinde kalmak istemeyen Japonya, dijital yen kullanımını görmek ve test etmek amacıyla çalışmalara başlayacağını belirtti. Japonya Merkez Bankası, Nisan ayında dijital yen pilot uygulamasını başlatacak.
Japonya Merkez Bankası yaklaşık iki yıl sonra bir CBDC yayınlamak üzere çalışmalarına başladı. BOJ İcra Direktörü Shinichi Uchida, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:
“Umudumuz, pilot programın özel şirketlerle görüşerek daha iyi tasarımlara yol açacağıdır”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah