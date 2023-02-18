Tam Boyutta Gör Kripto paraların kullanım alanları ve giderek artan benimsenmesi, ülkelerin de bu teknolojiye dahil olma iştahını artırdı. Bununla beraber birçok ülke, kripto varlıklar alanında girişimlerine hız vermiş durumda. Özellikle Asya ülkeleri, blockchain merkezi olmak için yarışmaya başladı. Ayrıca ülkeler, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Japonyai dijital yen'i test edeceğini duyurdu.

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Nisan ayında test amacıyla kullanıma sunulacak

Çin’in gerisinde kalmak istemeyen Japonya, dijital yen kullanımını görmek ve test etmek amacıyla çalışmalara başlayacağını belirtti. Japonya Merkez Bankası, Nisan ayında dijital yen pilot uygulamasını başlatacak.

Japonya Merkez Bankası yaklaşık iki yıl sonra bir CBDC yayınlamak üzere çalışmalarına başladı. BOJ İcra Direktörü Shinichi Uchida, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Umudumuz, pilot programın özel şirketlerle görüşerek daha iyi tasarımlara yol açacağıdır”

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Japonya, Dijital Yen'i test amacıyla kullanıma sunuyor