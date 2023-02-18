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    Anlık Bildirim

    Japonya, Dijital Yen'i test amacıyla kullanıma sunuyor

    Kripto para ve blockchain teknolojisi konusunda çalışmalarını hızlandıran Japonya şimdi de merkez bankası destekli kripto para birimi olan Dijital Yen'i Nisan ayında test etmeye başlayacak.
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    Japonya, Dijital Yen'i test amacıyla kullanıma sunuyor Tam Boyutta Gör
    Kripto paraların kullanım alanları ve giderek artan benimsenmesi, ülkelerin de bu teknolojiye dahil olma iştahını artırdı. Bununla beraber birçok ülke, kripto varlıklar alanında girişimlerine hız vermiş durumda. Özellikle Asya ülkeleri, blockchain merkezi olmak için yarışmaya başladı. Ayrıca ülkeler, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Japonyai dijital yen'i test edeceğini duyurdu.

    Nisan ayında test amacıyla kullanıma sunulacak

    Çin’in gerisinde kalmak istemeyen Japonya, dijital yen kullanımını görmek ve test etmek amacıyla çalışmalara başlayacağını belirtti. Japonya Merkez Bankası, Nisan ayında dijital yen pilot uygulamasını başlatacak. 

    Japonya Merkez Bankası yaklaşık iki yıl sonra bir CBDC yayınlamak üzere çalışmalarına başladı. BOJ İcra Direktörü Shinichi Uchida, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

    “Umudumuz, pilot programın özel şirketlerle görüşerek daha iyi tasarımlara yol açacağıdır”

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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