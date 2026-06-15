Google’dan Türkiye’de yapay zeka atılımı: Binlerce dakikalık eğitim ücretsiz

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak ve toplumun farklı kesimlerinin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda geliştirilen "Herkes İçin Yapay Zeka" platformu ücretsiz eğitim içerikleriyle bireylerden kamu çalışanlarına, öğrencilerden geliştiricilere kadar geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre yapay zekanın 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine yıllık 96 milyar dolar, yani yaklaşık 3,2 trilyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Toplumsal desteğin de güçlü olduğu belirtilirken, kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların yüzde 73'ü Türkiye'nin küresel ölçekte bir yapay zeka lideri olmasını stratejik bir öncelik olarak görüyor. Ayrıca bu adımın Google'ın yakın dönemde duyurduğu yerel Google Cloud Bölgesi yatırımının devamı niteliğinde olduğu vurgulanıyor.

7 bin dakikadan fazla ücretsiz eğitim sunulacak

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte platformda Google'ın dünya genelinde başarıyla uyguladığı eğitim programlarının Türkiye'ye uyarlanmış versiyonları sunuluyor. Platform kapsamında 16 farklı başlık altında toplam 7 bin dakikadan fazla eğitim içeriği bulunuyor. Bunların tamamı ücretsiz.

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı geliyor 2 gün önce eklendi

İçerikler, temel yapay zeka eğitimlerinden başlayarak işletmelere, öğrencilere, geliştiricilere ve kamu çalışanlarına yönelik daha uzmanlaşmış programlara kadar uzanıyor.

Google, yapay zeka alanındaki hızlı gelişime paralel olarak platformun düzenli biçimde güncelleneceğini ve yerelleştirilmiş yeni eğitim içeriklerinin sisteme eklenmeye devam edeceğini belirtiyor.

Üç farklı hedef kitle belirlendi

"Herkes İçin Yapay Zeka" girişimi kapsamında farklı ihtiyaçlara yönelik üç katmanlı bir öğrenme yaklaşımı benimsendi. İlk grubu oluşturan "Yapay Zeka Öğrenenler", toplumun genelinde temel yapay zeka okuryazarlığı ve farkındalığının artırılmasına odaklanıyor. İkinci grupta yer alan "Yapay Zeka Uygulayıcıları", profesyonelleri ve işletmeleri hedef alıyor. Üçüncü kategoriyi ise "Yapay Zeka Yenilikçileri" oluşturuyor. Bu kapsamda, yerel ihtiyaçlara uygun yeni nesil yapay zeka çözümleri geliştirebilecek teknik uzmanlığa sahip mühendislik ekiplerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, Türkiye'de eğitim yapay zeka eğitimlerini başlattı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: