Japonya, Fukuşima felaketinden 14 yıl sonra nükleer enerjide gaza basıyor

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Tam Boyutta Gör 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem, Japonya'nın doğu kıyılarına doğru ilerleyen bir tsunamiye yol açarak 20.000 kişinin ölümüne, 120.000 binanın yıkılmasına ve Fukuşima santralindeki üç reaktörde erime neden olmuştu. Bu olay sonra Japonya, keskin bir şekilde nükleer enerjiden vazgeçmeye başlamıştı. Hatta sadece Japonya değil, felaket sonrası çoğu büyük ekonomi santrallerini kapatmayı planlamıştı. Ancak enerji ve iklim krizinin ortasında nükleer enerji yeniden yükselişe geçti. Japonya da emisyon hedeflerine ulaşmak ve enerji güvenliğini artırmak için yeniden nükleer enerjiye yöneleceğini açıkladı.

Japonya, nükleer enerjiyi artıracak

Bu bağlamda Japon hükümeti onaylanmayı bekleyen stratejik bir enerji planı hazırladı. Bu plana göre, Japonya'nın 2040 yılına kadar 30 nükleer reaktör tamamen faaliyete geçirmesi hedefleniyor. O zamana kadar nükleer enerjinin ülkenin toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor. Felaketten önce, 54 reaktör faaliyetteydi ve ülkenin elektrik gücünün yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyordu. Sadece 14 reaktör yeniden başlatıldı, diğerleri ise devre dışı bırakılıyor veya tekrar hizmete girme izni bekliyor.

Tam Boyutta Gör Japonya hükümetinin hazırladığı plana göre, nükleer enerji kullanımının artmasının yanı sıra, kömürle çalışan enerji santrallerinin oranı da yüzde 70'ten yüzde 30-40 seviyelerine indirilecek. Fukuşima'dan sonra reaktörlerin kapatılması Japonya'yı ithal fosil yakıtlara daha fazla bağımlı hale getirdi; şu anda Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatçısı ve üçüncü büyük kömür ithalatçısı konumunda.

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Bazı uzmanlar Japonya’nın nükleer santrallerin çok eski olduğunu ve bunlara yatırım yapmanın mantıksız olduğunu belirtiyor. Öte yandan küresel ölçekte, en az 40 yaşındaki reaktörler, tüm aktif reaktörlerin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ancak Japonya'da bu oran sadece yüzde 20. Bununla birlikte, ABD’de 94 reaktörün 64’ü (yaklaşık %68) 40 yılı aşkın süredir faaliyette.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte nükleer enerji kullanan diğer pek çok ülkenin aksine Japonya, Fukuşima Daiichi'yi yerle bir eden türden güçlü depremlere ve tsunamilere karşı savunmasız bir ülke. Ek olarak Japonya, nükleer santrallerini çalıştırabilmek için uranyum ithal etmek zorunda kalacak. Bunlar çok iyi noktalar olmasa da Japonya'da bulut bilişim ve yapay zeka gibi büyüyen endüstrileri büyümesiyle elektrik talebinde de ciddi bir artış yaşanacak.

Ember verilerine göre Japonya, elektriğinin yüzde 31'ini temiz kaynaklardan üretiyor. Bu oran, küresel ortalama olan yüzde 39'un altında. Güneş ve rüzgarın pay ise yüzde 12’nin altında. Dolayısıyla ülkenin kısa süre içerisinde çok fazla bir alternatifi bulunmuyor.

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