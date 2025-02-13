Japonya, Fukuşima felaketinden 14 yıl sonra nükleer enerjide gaza basıyor

Bu bağlamda Japon hükümeti onaylanmayı bekleyen stratejik bir enerji planı hazırladı. Bu plana göre, Japonya'nın 2040 yılına kadar 30 nükleer reaktör tamamen faaliyete geçirmesi hedefleniyor. O zamana kadar nükleer enerjinin ülkenin toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor. Felaketten önce, 54 reaktör faaliyetteydi ve ülkenin elektrik gücünün yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyordu. Sadece 14 reaktör yeniden başlatıldı, diğerleri ise devre dışı bırakılıyor veya tekrar hizmete girme izni bekliyor.
Bazı uzmanlar Japonya’nın nükleer santrallerin çok eski olduğunu ve bunlara yatırım yapmanın mantıksız olduğunu belirtiyor. Öte yandan küresel ölçekte, en az 40 yaşındaki reaktörler, tüm aktif reaktörlerin yüzde 40'ını oluşturuyor. Ancak Japonya'da bu oran sadece yüzde 20. Bununla birlikte, ABD’de 94 reaktörün 64’ü (yaklaşık %68) 40 yılı aşkın süredir faaliyette.
Ember verilerine göre Japonya, elektriğinin yüzde 31'ini temiz kaynaklardan üretiyor. Bu oran, küresel ortalama olan yüzde 39'un altında. Güneş ve rüzgarın pay ise yüzde 12’nin altında. Dolayısıyla ülkenin kısa süre içerisinde çok fazla bir alternatifi bulunmuyor.
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