Kioxia ve Western Digital birleşimine SK Hynix engeli

Kioxia ve Western Digital birleşecek mi?
2021 yılında 20 milyar dolarlık birleşim planları gerçekleşmeyen Kioxia ve Western Digital iki yıl aradan sonra yeniden görüşmelere başlamıştı. NAND bellek sektörünün en büyük oyuncusu olması beklenen birleşime SK Hynix engel oldu.
Kioxia bellek konsorsiyumunda SK Hynix firmasının 2.6 milyar dolar payı bulunuyor. SK Hynix ortaya çıkacak yeni birleşimin kendi Pazar payına zarar vereceğini ve Kioxia ile gelecekteki potansiyel iş birliklerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
Şimdilik SK Hynix razı olmadan bu birleşimin gerçekleşmesi mümkün değil gibi görünüyor. Ayrıca en büyük pay sahibi Bain Capital şirketinin de görüşme maddelerinde bazı çekinceleri olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.