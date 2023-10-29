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    Kioxia ve Western Digital birleşimine SK Hynix engeli

    NAND bellek pazarının en büyük oyuncusu haline gelmesi beklenen Kioxia ve Western Digital birleşimine SK Hynix engeli geldi. Büyük hissedar daha büyük rakip istemiyor.
    Kioxia Tam Boyutta Gör
    Bellek dünyasının lideri iken rekabete direnemeyen ve kan kaybeden Toshiba, 2017 sonlarında bellek bölümünü Kioxia adıyla kurulan yeni bir konsorsiyuma devretmişti. Bellek sektöründe üst sıralara tırmanan Kioxia bir süredir Western Digital ile birleşmeye çalışıyor ancak işler yılan hikâyesine döndü.

    Kioxia ve Western Digital birleşecek mi?

    2021 yılında 20 milyar dolarlık birleşim planları gerçekleşmeyen Kioxia ve Western Digital iki yıl aradan sonra yeniden görüşmelere başlamıştı. NAND bellek sektörünün en büyük oyuncusu olması beklenen birleşime SK Hynix engel oldu.

    Kioxia bellek konsorsiyumunda SK Hynix firmasının 2.6 milyar dolar payı bulunuyor. SK Hynix ortaya çıkacak yeni birleşimin kendi Pazar payına zarar vereceğini ve Kioxia ile gelecekteki potansiyel iş birliklerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

    Şimdilik SK Hynix razı olmadan bu birleşimin gerçekleşmesi mümkün değil gibi görünüyor. Ayrıca en büyük pay sahibi Bain Capital şirketinin de görüşme maddelerinde bazı çekinceleri olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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