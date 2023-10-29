Kioxia ve Western Digital birleşimine SK Hynix engeli

Tam Boyutta Gör Bellek dünyasının lideri iken rekabete direnemeyen ve kan kaybeden Toshiba, 2017 sonlarında bellek bölümünü Kioxia adıyla kurulan yeni bir konsorsiyuma devretmişti. Bellek sektöründe üst sıralara tırmanan Kioxia bir süredir Western Digital ile birleşmeye çalışıyor ancak işler yılan hikâyesine döndü.

Kioxia ve Western Digital birleşecek mi?

2021 yılında 20 milyar dolarlık birleşim planları gerçekleşmeyen Kioxia ve Western Digital iki yıl aradan sonra yeniden görüşmelere başlamıştı. NAND bellek sektörünün en büyük oyuncusu olması beklenen birleşime SK Hynix engel oldu.

Western Digital ile Kioxia birleşmeyi planlıyor 1 hf. önce eklendi

Kioxia bellek konsorsiyumunda SK Hynix firmasının 2.6 milyar dolar payı bulunuyor. SK Hynix ortaya çıkacak yeni birleşimin kendi Pazar payına zarar vereceğini ve Kioxia ile gelecekteki potansiyel iş birliklerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Şimdilik SK Hynix razı olmadan bu birleşimin gerçekleşmesi mümkün değil gibi görünüyor. Ayrıca en büyük pay sahibi Bain Capital şirketinin de görüşme maddelerinde bazı çekinceleri olduğu belirtiliyor.

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Kioxia ve Western Digital birleşimi suya düştü