Western Digital ile Kioxia birleşmeyi planlıyor

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NAND bellek pazarının iki büyük oyuncusu birleşiyor. Western Digital NAND bellek işini Kioxia ile birleştiriyor. Western Digital'in flaş bellek işini bırakarak Kioxia'ya katılmasını içeren plan henüz nihayi aşamaya gelmedi.

Bu stratejik hareket NAND bellek pazarında bu iki oyuncunun rekabet gücünü arttırma amacı taşıyor. Birleşme sonucunda Kioxia'nın başlangıçta çoğunluk hissesine sahip olacağı ve genel merkezin Japonya'da bulunacağı konuşuluyor. Fakat daha sonradan yapılacak sermaye düzenlemeleriyle iki şirketin sahiplik oranının eşitleneceği belirtiliyor.

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Birleşmenin gerçekleşmesi için Japon bankalarından yüksek miktarda sermaye sağlanması planlanıyor. Bankalardan sağlanacak paranın 1.5 trilyon yen (9.3 milyar dolar) ile 1.9 trilyon yen (12.7 milyar dolar) arasında olacağı bekleniyor. Ancak birleşmenin önünde engeller de yok değil. SK Hynix gibi paydaşlar, Çin antitröst otoriteleri, ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları gibi etkenler birleşmenin önündeki önemli engeller olarak görülüyor.

Pazardaki en büyük oyuncu olacak

İki firma arasındaki işbirliği NAND sektörünün lideri Samsung ve diğer iki önemli oyuncu SK Hynix ve Micron'a karşı rekabette avantaj sağlayacak. 2023 yılı ikinci çeyrek verisine göre NAND bellek pazarında Kioxia %19.6, Western Digital ise %14.7 pazar payına sahip. Samsung ve SK Hynix ise sırasıyla %31.1 ve %17.8 pazar payına sahipler. Eğer birleşme gerçekleşirse yeni şirket %34.3 ile pazardaki en büyük oyuncu haline gelecek.

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