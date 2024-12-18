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    Japonya’nın SpaceX’i “Space One” ikinci roket fırlatmasında da başarısız oldu

    Japonya merkezli özel uzay girişimi Space One, kendi geliştirdiği Kairos roketinin ikinci fırlatma denemesinde de başarısız oldu. Firma, ABD’li SpaceX’in yolunda gitmeye çalışıyor.
    Japonya’nın SpaceX’i ikinci roket fırlatmasında da başarısız oldu Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli uzay girişimi Space One'ın geliştirdiği küçük ölçekli Kairos roketi, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci uçuş denemesinde kontrolden çıkarak görevini tamamlayamadan başarısız oldu. Space One gibi şirketler, hükümetlerden daha ucuz ve daha sık uzay keşfi fırsatları sunmak istiyor.

    Space One, Mart ayındaki ilk denemesinin havada bir patlamayla sonuçlanmasının ardından, yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel firma olma yolundaki ikinci girişimiydi. Girişim, Elon Musk'ın NASA ve Pentagon ile sözleşmeleri olan SpaceX'ini taklit ederek, artan küresel talebi karşılamak için bir uydu fırlatma hizmeti kurmayı umuyor. Ancak henüz Kairos roketini başarıyla yörüngeye çıkarmış değil.

    İlk teste göre ileri doğru bir adım atıldı

    Yapılan fırlatma testinde 18 metrelik Kairos roketi, başlangıçta sorunsuz bir şekilde fırlatma rampasından ayrıldı ve ilk dakikalarda normal bir uçuş sergiledi. Ancak, kalkıştan yaklaşık iki dakika sonra roketin yön kontrolünü kaybettiği ve havada sarmal bir iz bırakarak dönmeye başladığı görüldü.

    Space One şirketi, yaptığı açıklamada, fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığını doğrularken, yaşanan teknik aksaklık hakkında detaylı bilgi vermedi. Şirket yetkilileri, “Görevi başarıyla tamamlayamadığımız için müşterilerimizden ve destekçilerimizden özür diliyoruz” diyen şirket sorunun nedenini en kısa sürede araştıracaklarını ve bir sonraki deneme için hazırlanacaklarını aktardı.

    Japonya’nın SpaceX’i ikinci roket fırlatmasında da başarısız oldu Tam Boyutta Gör
    Mart ayında yapılan ilk denemede roket, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra infilak etmişti. Space One, o zaman yaptığı açıklamada, roketin otonom uçuş sonlandırma sisteminin roketin ilk aşama motorunun düşük performansı nedeniyle tetiklendiğini belirtmişti.

    Bu son denemede roket, Tayvan Uzay Ajansı ve Japonya merkezli Lagrapo, Space Cubics ve Terra Space şirketlerinin yanı sıra ismi açıklanmayan bir müşteriye ait toplam beş küçük uydu taşıyordu. Şirket yetkilileri, başarısızlığın ilk aşama motorunun yönlendirme sistemi veya nozülünde yaşanan bir sorundan kaynaklanabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

    “Başarısızlık olarak görmüyoruz”

    Öte yandan Space One Başkanı Masakazu Toyoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olayı bir başarısızlık olarak görmüyoruz. Elde edilen verilerin ve deneyimin... son derece değerli olduğuna inanıyoruz ve bunların bir sonraki mücadelede faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi. Bu, başarıya gidebilecek bir mantalite.

    Kairos roketi, üç katı yakıtlı aşama ve bir sıvı yakıtlı "kick stage" ile tasarlandı. 150 kilogramlık yükleri Güneş eşzamanlı yörüngelere veya 250 kilogramlık yükleri 500 kilometrelik, 33 derece eğimli bir yörüngeye yerleştirebilme kapasitesine sahip. Space One, bu roketle küçük uydu fırlatma pazarında kendine yer edinmeyi hedefliyor. Firmanın bir sonraki fırlatmasının ne zaman yapılacağı bilinmiyor ancak 2025 yılı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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