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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu

    Japonya'nın savaş uçağı filosunun modernizasyonu kapsamında hayata geçireceği F-X projesinde ana yüklenici belli oldu. Proje, Mitsubishi Heavy Industries liderliğinde ilerleyecek.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu
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    Japonya, artık yaşlanmaya başlayan savaş uçağı filosunun modernizasyonu adına hayata geçirmeye karar verdiği F-X projesi için ana yükleniciyi seçti. 2030’lu yıllarda uçması öngörülen uçak, Mitsubishi Heavy Industries liderliğinde geliştirilecek.

    Japonya Savunma Bakanı tarafından 30 Ekim tarihinde duyurulan anlaşma ile üretilecek uçak, ülkenin halihazırda kullandığı ve ABD ortaklığı ile geliştirilen F-2 savaş uçaklarının yerini alacak. Çin ve Kuzey Kore kaynaklı tehdidin giderek arttığı bir dönemde F-X projesi Japonya için fazlasıyla önem arz ediyor.

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    Proje için 2021 yılı bütçesinden yaklaşık 556 milyon dolar talep eden Savunma Bakanlığı, bir yandan da ABD üretimi F-35’lerle filosunu güçlendirmeye çalışıyor. F-4 savaş uçaklarının yerini alacak F-35’ler ileriki dönemde F-X ile müşterek görev icra edecek.

    F-35’ler havadan karaya ve havadan havaya çok rollü görevleri icra ederken F-X’in havadan havaya muharebeye odaklanması bekleniyor. Ülke sınırlarını en etkin şekilde koruyabilmek adına F-X’in uzun menzilli bir uçak olmasına özel önem verildiği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.  

    Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu

    Mitsubishi, geliştirme sürecinde elektronik sistemler, motor ve diğer bileşenler için kimlerle birlikte çalışacağına karar verecek. Proje için İngiltere ve ABD merkezli şirketlerle de iş birliğine gidilebileceği belirtiliyor.



    Kaynakça https://apnews.com/article/japan-mitsubishi-stealth-fighter-e29eb732826af3270b760ff578990311 https://interestingengineering.com/japan-to-develop-next-gen-stealth-fighter-jet-with-mitsubishi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    47 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    celik44 (hmt çlk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerika'nın Türkiye'yi F35'den dışlaması güven kaybettirdi, ülkeler kendi savaş sanayisini geliştirme yoluna gidiyor.
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunun kliması iyi olur
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    F35 alamadık bari bundan alalım. Ne dersin TSK ? ??
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    NnightWalkerr 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Japonya X-2 ile motoruna kadar tüm sistemlerini kendi tasarlayıp prototip üretip uçurarak çok büyük bir iş başardı. X-2 sadece teknoloji gösterimi olarak kaldı ama. 5. nesil muadillerine kıyasla küçük gövdesi, yetersiz silah kapasitesi ve düşük menziliyle büyük de bir handikapı vardı aslında. Belki de bu yüzden iptal ettiler kim bilir.
    Ha Japonlar 6. nesil uçaklarını yaparlar. İstediği kadar F-35 -üretim bandı tekrar açılırsa belki F-22- alırlar. Onların öyle bir derdi yok zaten. ABD ile aralarının bozulması gibi bir ihtimal de yok. Ama bence bu tür platfomları geliştirip uçurup seri üretip hizmete alıp kullanarak teknoloji geliştirme kabiliyetlerini kaybetmek istemiyor da olabilirler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) NnightWalkerr
    Menzil ve boyut bence Amerika baskısı. Japonlardan korkmasalar bile korkulacak bir ülke olmalarını istemiyorlar.
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    hunkar159 (hunkar hunkar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    5. nesili yakalamamız için yüzlerce jet motorlu siha yapmamız gerekli. 5. nesil uçak bu ekonomiye ağır gelir.
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    naymann 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Japonya uçakları geliştiriyor ama üretmiyor. Sonra ya proje iptal oluyor yada ABD uçağı alıyorlar. Bunun seri olarak üretileceğini sanmam...
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hem bizim TFX, hem Koren ni KFX hemde bu aynı render ı mı kullanıyor, çok benziyorlar birbirlerine.
    yoksa biz bu adamlarla beraber (en azından gövde kısmını) uçak mı yapıyoruz
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    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mitsunun havacılık uzay end. nerde olduğunu bilmeden yorum yapmayın.
    f35 in hava-yer görevini bir seyir füzesi(atmaca vb) yerine getirebilir.
    hava-havada f22 kral kabul ediliyor onuda vermiyorlar. bunun muadilini yapmak bizim gibi çoğu ülkenin hayali. mitsu küçüğünü yaptı 200 civarı japon başka şirketle beraber.
    f35 keşif amaçlıda kull. nitelikli iha (male sınıfı) idare eder. rezervlerini eksiye düşürmüş bir ülke mecburen ekonomik ylu izlemek zorunda. bizde kafa olsa
    nükleere ,gese(güneş en.) rüzgar gülüne onlarca milyar doları dışarı vereceğimize ar-ge ye yatırırdık kendimiz yapar sonra ihraç ederdik.
    herşeyden önce kafalar yerli milli olmalı.(en kibar böyle anlatabilim)
    şunuda yazmasam olmaz pisrailinf35 leri suriyde cirit atmadan evvel
    ordaki ruslara es400 leri kapattırıyorlar.
    Yanıtla +3
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ah evet Mitsubishi gene uçak işine giriyor. Acaba Nagasaki 2 electric boogaloo mı geliyor. B-52'nin sesini duydum şimdiden.
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerika'nın Türkiye'yi F35'den dışlaması güven kaybettirdi, ülkeler kendi savaş sanayisini geliştirme yoluna gidiyor.
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    MehmetNY (Mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) celik44
    Yalnız Japonyanın bu projesi f35 projesi kadar eski.
    Kimse sizin gibi tüm dünyayla düşman olamıyor.

    Bu arada kesin akplisindir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 6 gün ( Mesaj Silindi ) celik44
    :D
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi ) celik44
    Oyalın Türkiye' ye uygulanan ambargo ile yakından uzaktan alakası yok. Konu tamamen F35 projesinin ne menem bir hal aldığı ve maliyetlerine ne boyutlara ulaştığı ile alakalı. Bu uçak bir gün "olursa" çok güzel bir uçak olacak, fakat olana kadar hem çok can yakacak hemde üye ülkelerin cebini. Konu ile ilgili bir kaç belgesel bile var. İlgili siteleri tarayarak izleyebilirsiniz.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunun kliması iyi olur
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    Hayatımda aldığım en iyi ürüns
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