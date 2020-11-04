Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu

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Japonya, artık yaşlanmaya başlayan savaş uçağı filosunun modernizasyonu adına hayata geçirmeye karar verdiği F-X projesi için ana yükleniciyi seçti. 2030’lu yıllarda uçması öngörülen uçak, Mitsubishi Heavy Industries liderliğinde geliştirilecek.

Japonya Savunma Bakanı tarafından 30 Ekim tarihinde duyurulan anlaşma ile üretilecek uçak, ülkenin halihazırda kullandığı ve ABD ortaklığı ile geliştirilen F-2 savaş uçaklarının yerini alacak. Çin ve Kuzey Kore kaynaklı tehdidin giderek arttığı bir dönemde F-X projesi Japonya için fazlasıyla önem arz ediyor.

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Proje için 2021 yılı bütçesinden yaklaşık 556 milyon dolar talep eden Savunma Bakanlığı, bir yandan da ABD üretimi F-35’lerle filosunu güçlendirmeye çalışıyor. F-4 savaş uçaklarının yerini alacak F-35’ler ileriki dönemde F-X ile müşterek görev icra edecek.

F-35’ler havadan karaya ve havadan havaya çok rollü görevleri icra ederken F-X’in havadan havaya muharebeye odaklanması bekleniyor. Ülke sınırlarını en etkin şekilde koruyabilmek adına F-X’in uzun menzilli bir uçak olmasına özel önem verildiği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Mitsubishi, geliştirme sürecinde elektronik sistemler, motor ve diğer bileşenler için kimlerle birlikte çalışacağına karar verecek. Proje için İngiltere ve ABD merkezli şirketlerle de iş birliğine gidilebileceği belirtiliyor.

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