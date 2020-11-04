Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu

Japonya, artık yaşlanmaya başlayan savaş uçağı filosunun modernizasyonu adına hayata geçirmeye karar verdiği F-X projesi için ana yükleniciyi seçti. 2030’lu yıllarda uçması öngörülen uçak, Mitsubishi Heavy Industries liderliğinde geliştirilecek.
Japonya Savunma Bakanı tarafından 30 Ekim tarihinde duyurulan anlaşma ile üretilecek uçak, ülkenin halihazırda kullandığı ve ABD ortaklığı ile geliştirilen F-2 savaş uçaklarının yerini alacak. Çin ve Kuzey Kore kaynaklı tehdidin giderek arttığı bir dönemde F-X projesi Japonya için fazlasıyla önem arz ediyor.İlginizi Çekebilir Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi
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Proje için 2021 yılı bütçesinden yaklaşık 556 milyon dolar talep eden Savunma Bakanlığı, bir yandan da ABD üretimi F-35’lerle filosunu güçlendirmeye çalışıyor. F-4 savaş uçaklarının yerini alacak F-35’ler ileriki dönemde F-X ile müşterek görev icra edecek.
F-35’ler havadan karaya ve havadan havaya çok rollü görevleri icra ederken F-X’in havadan havaya muharebeye odaklanması bekleniyor. Ülke sınırlarını en etkin şekilde koruyabilmek adına F-X’in uzun menzilli bir uçak olmasına özel önem verildiği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.
Mitsubishi, geliştirme sürecinde elektronik sistemler, motor ve diğer bileşenler için kimlerle birlikte çalışacağına karar verecek. Proje için İngiltere ve ABD merkezli şirketlerle de iş birliğine gidilebileceği belirtiliyor.
Kaynakça https://apnews.com/article/japan-mitsubishi-stealth-fighter-e29eb732826af3270b760ff578990311 https://interestingengineering.com/japan-to-develop-next-gen-stealth-fighter-jet-with-mitsubishi Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ha Japonlar 6. nesil uçaklarını yaparlar. İstediği kadar F-35 -üretim bandı tekrar açılırsa belki F-22- alırlar. Onların öyle bir derdi yok zaten. ABD ile aralarının bozulması gibi bir ihtimal de yok. Ama bence bu tür platfomları geliştirip uçurup seri üretip hizmete alıp kullanarak teknoloji geliştirme kabiliyetlerini kaybetmek istemiyor da olabilirler.
yoksa biz bu adamlarla beraber (en azından gövde kısmını) uçak mı yapıyoruz
f35 in hava-yer görevini bir seyir füzesi(atmaca vb) yerine getirebilir.
hava-havada f22 kral kabul ediliyor onuda vermiyorlar. bunun muadilini yapmak bizim gibi çoğu ülkenin hayali. mitsu küçüğünü yaptı 200 civarı japon başka şirketle beraber.
f35 keşif amaçlıda kull. nitelikli iha (male sınıfı) idare eder. rezervlerini eksiye düşürmüş bir ülke mecburen ekonomik ylu izlemek zorunda. bizde kafa olsa
nükleere ,gese(güneş en.) rüzgar gülüne onlarca milyar doları dışarı vereceğimize ar-ge ye yatırırdık kendimiz yapar sonra ihraç ederdik.
herşeyden önce kafalar yerli milli olmalı.(en kibar böyle anlatabilim)
şunuda yazmasam olmaz pisrailinf35 leri suriyde cirit atmadan evvel
ordaki ruslara es400 leri kapattırıyorlar.
Kimse sizin gibi tüm dünyayla düşman olamıyor.
Bu arada kesin akplisindir.