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    Japonya yarı iletkenler için sentetik elmas geliştiriyor: Potansiyeli çok büyük

    Japonya yarı iletkenlere güç sağlamak için sentetik elmas kullanımına yöneliyor. Aktarılanlara göre sentetik kristal, silikon cihazlardan 50.000 kat daha fazla elektriği kaldırabilir.
    Japonya yarı iletkenler için sentetik elmas geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Japonya’dan gelen yeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, elmas yarı iletkenlerin ticari olarak kullanılabilir hale gelmesini her zamankinden daha yakın bir aşamaya getirdi. Sentetik elmaslardan üretilen bu güçlü yarı iletkenler, mevcut silikon cihazlara kıyasla yaklaşık 50.000 kat daha fazla elektrik iletebiliyor.

    Elmas yarı iletkenler geliyor

    Isıl iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri elması mevcut yarı iletken malzemelerden çok daha üstün kılıyor. Örneğin, elmas yarı iletkenler, silikonun yalıtkan olarak sahip olduğu elektriksel gücün 33 katına sahip ve yaklaşık 5 kat daha yüksek sıcaklıklarda çalışabiliyor. Teorik olarak elmas yarı iletkenler, silikon temelli cihazların çok ötesinde bir performans sunarak enerji kayıplarını büyük ölçüde azaltıyor.

    Silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) gibi malzemeler de gelecek nesil yarı iletkenler arasında dikkati çekerken, elmasın performansı bu malzemelerden katbekat daha yüksek. Elmas, Baliga ölçütüne göre SiC'e göre 80 kat, GaN'a göre ise 10 kat daha üstün bir performans sergiliyor. Bu da elmasın, diğer yarı iletkenlere kıyasla enerji verimliliği açısından çok daha üstün olduğunu ifade ediyor.

    Japonya yarı iletkenler için sentetik elmas geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu özellikleri nedeniyle elmas yarı iletkenlerin, elektrikli araçlar, hava araçları ve enerji üretim istasyonları gibi büyük ve sabit bir güç kaynağı gerektiren uygulamalarda kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca yüksek sıcaklık ve radyasyona karşı dayanıklılıkları, nükleer enerji ve uzay teknolojilerinde de büyük potansiyele sahip olduklarını gösteriyor.

    Elmas yarı iletkenler üzerine yapılan araştırmalar uzun yıllardır devam ediyor ancak malzemenin sertliği nedeniyle işlenmesi ve büyük boyutlu kristallerin üretilmesi gibi zorluklar ticari kullanıma geçişi engelledi. Buna rağmen, Japonya’nın son yıllarda yaptığı ilerlemeler bu engelleri aşmaya yardımcı oluyor. Elmas yarı iletkenlerin 2025 ile 2030 yılları arasında ticarileşme aşamasına girmesi bekleniyor. Japonya bu alanda Ar-Ge lideri konumunda.

    Japonya bu konuda lider

    Örneğin 2023 yılında ülke, dünyanın ilk elmas yarı iletken devresini geliştirdi. Ayrıca, Tokyo merkezli Orbray, sentetik elmas plakaları seri üretme teknolojisini geliştirdi ve 2 inçlik plaka üretiminde başarıya ulaştı. Firma, kısa süre içinde 4 inçlik elmas plakaların üretimine geçmeyi hedefliyor. Power Diamond Systems adlı Tokyo merkezli bir girişim, dünya çapında lider konumda olan ve 6.8 amperlik elektrik akımını taşıyabilen bir elmas bileşen geliştirdi. Bu bileşenin birkaç yıl içinde örneklerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Elmas yarı iletkenlerin ticari kullanımı arttıkça, özellikle nükleer enerji ve uzay teknolojileri gibi zorlu ortamlarda kullanım alanlarının genişlemesi bekleniyor. Ookuma Diamond Device adlı bir girişim, Fukushima bölgesinde elmas yarı iletkenleri seri üretmek için bir fabrika inşa ediyor. Bu yarı iletkenlerin, Fukushima Daiichi nükleer santralindeki enkazların kaldırılmasında kullanılacak ekipmanlara entegre edilmesi hedefleniyor. Günümüz sistemleri eriyen Fukushima santralinde uzun süreli olarak çalışamıyor. Tesisin 2026 mali yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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