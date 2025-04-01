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    Anlık Bildirim

    Jason Momoa'lı Chief of War'dan ilk görsel paylaşıldı; Dizinin yayın tarihi belli oldu

    Ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Apple TV+ dizisi Chief of War'dan ilk görsel paylaşıldı. Momoa'nın Hawaiili bir savaşçıyı canlandırdığı dizinin yayın tarihi belli oldu.
    Chief of War Tam Boyutta Gör
    Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV+, dikkat çekici dizilerine bu yaz bir yenisini daha ekleyecek. Aquaman rolüyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Chief of War, 1 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihini resmi olarak açıklayan Apple, aynı zamanda diziden ilk görseli de paylaştı.

    Chief of War, Hawaii Adalarının Birleşme Sürecini Konu Alıyor

    Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.

    Chief of War'un oyuncu kadrosu büyük ölçüde Polinezyalı, yani Hawaii'nin yerlisi olan oyunculardan oluşuyor. Dizide Jason Momoa'ya Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua gibi isimler eşlik ediyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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