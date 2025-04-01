Jason Momoa'lı Chief of War'dan ilk görsel paylaşıldı; Dizinin yayın tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV+, dikkat çekici dizilerine bu yaz bir yenisini daha ekleyecek. Aquaman rolüyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Chief of War, 1 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihini resmi olarak açıklayan Apple, aynı zamanda diziden ilk görseli de paylaştı.

Chief of War, Hawaii Adalarının Birleşme Sürecini Konu Alıyor

Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.

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Chief of War'un oyuncu kadrosu büyük ölçüde Polinezyalı, yani Hawaii'nin yerlisi olan oyunculardan oluşuyor. Dizide Jason Momoa'ya Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua gibi isimler eşlik ediyor.

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Jason Momoa'lı Chief of War dizisinden ilk görsel paylaşıldı