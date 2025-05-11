Merakla beklenen Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimleri tamamlandı

Supergirl filminin çekimleri tamamlandı
James Gunn, 2023 yılında Supergirl filmini resmen duyurmuştu. Karakterin en başarılı çizgi romanlarından olan Woman of Tomorrow hikayesini temel alacağı duyurulan film için çalışmalar aynı yıl içerisinde başlamıştı ve geçtiğimiz yıl, House of the Dragon dizisi ile ünlenen Milly Alcock’un Supergirl karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Ayrıca James Gunn, büyük bir sürpriz yaparak Jason Momoa'nın filmde Lobo karakterini canlandıracağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ocak ayında çekimleri başlayan film, kısa sürede çekimlerini tamamladı.
Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026'da vizyona girecek
Çekimleri tamamlanan Supergirl: Woman of Tomorrow, artık post-prodüksiyon aşamasına geçti. Bu da demek oluyor ki DC, Supergirl filminin kurgu, müzik bestesi ve görsel efektleri için bir yıldan daha uzun bir süre ayırmış. Filmin ilk görsellerinin ve fragmanının Superman filminden sonra yayınlanması bekleniyor. Craig Gilliespie tarafından yönetilen ve Milly Alcock, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham ve Jason Momoa gibi ünlü isimlere yer veren Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026’da vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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