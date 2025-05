Merakla beklenen Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimleri tamamlandı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Zack Snyder tarafından hayata geçirilen DCEU Sinematik Evreni’nde beklediği başarıyı bulamayan Warner Bros, 2022 yılının sonunda James Gunn ve Peter Safran’ı yeni kurulan DC Studios’un başına geçirmişti. Guardians of the Galaxy ve The Suicide Squad filmleri ile çizgi roman hayranlarının gönlünde taht kuran Gunn, yeni bir DC Evreni için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Creature Commandos ile resmen başlayan bu evren, önümüzdeki aylarda Superman ile beyaz perdeye taşınacak. Superman’in ardından ise gelecek yıl Supergirl: Woman of Tomorrow vizyona girecek.

Supergirl filminin çekimleri tamamlandı

James Gunn, 2023 yılında Supergirl filmini resmen duyurmuştu. Karakterin en başarılı çizgi romanlarından olan Woman of Tomorrow hikayesini temel alacağı duyurulan film için çalışmalar aynı yıl içerisinde başlamıştı ve geçtiğimiz yıl, House of the Dragon dizisi ile ünlenen Milly Alcock’un Supergirl karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Ayrıca James Gunn, büyük bir sürpriz yaparak Jason Momoa'nın filmde Lobo karakterini canlandıracağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ocak ayında çekimleri başlayan film, kısa sürede çekimlerini tamamladı.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, Supergirl filminin çekimlerinin tamamlandığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Threads platformunda bir kullanıcı, Gunn’a konu hakkında bir açıklık getirmesini istedi. James Gunn ise platform üzerinden filmin çekimlerinin tamamlandığını resmen duyurdu. Ayrıca Gunn, temmuz ayında vizyona girecek Superman filminin ise neredeyse hazır olduğunu belirtti.

Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026'da vizyona girecek

Çekimleri tamamlanan Supergirl: Woman of Tomorrow, artık post-prodüksiyon aşamasına geçti. Bu da demek oluyor ki DC, Supergirl filminin kurgu, müzik bestesi ve görsel efektleri için bir yıldan daha uzun bir süre ayırmış. Filmin ilk görsellerinin ve fragmanının Superman filminden sonra yayınlanması bekleniyor. Craig Gilliespie tarafından yönetilen ve Milly Alcock, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham ve Jason Momoa gibi ünlü isimlere yer veren Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026’da vizyona girecek.

