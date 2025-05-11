Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimleri tamamlandı

    James Gunn liderliğinde kurulan yeni DC Evreni’nin geleceği parlak gözüküyor. Önümüzdeki sene vizyona girecek olan Supergirl: Woman of Tomorrow filminin çekimleri resmen tamamlandı.

    Supergirl: Woman of Tomorrow Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder tarafından hayata geçirilen DCEU Sinematik Evreni’nde beklediği başarıyı bulamayan Warner Bros, 2022 yılının sonunda James Gunn ve Peter Safran’ı yeni kurulan DC Studios’un başına geçirmişti. Guardians of the Galaxy ve The Suicide Squad filmleri ile çizgi roman hayranlarının gönlünde taht kuran Gunn, yeni bir DC Evreni için çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Creature Commandos ile resmen başlayan bu evren, önümüzdeki aylarda Superman ile beyaz perdeye taşınacak. Superman’in ardından ise gelecek yıl Supergirl: Woman of Tomorrow vizyona girecek. 

    Supergirl filminin çekimleri tamamlandı

    James Gunn, 2023 yılında Supergirl filmini resmen duyurmuştu. Karakterin en başarılı çizgi romanlarından olan Woman of Tomorrow hikayesini temel alacağı duyurulan film için çalışmalar aynı yıl içerisinde başlamıştı ve geçtiğimiz yıl, House of the Dragon dizisi ile ünlenen Milly Alcock’un Supergirl karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Ayrıca James Gunn, büyük bir sürpriz yaparak Jason Momoa'nın filmde Lobo karakterini canlandıracağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ocak ayında çekimleri başlayan film, kısa sürede çekimlerini tamamladı.

    Supergirl fiminin setinden görsel Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde, Supergirl filminin çekimlerinin tamamlandığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Threads platformunda bir kullanıcı, Gunn’a konu hakkında bir açıklık getirmesini istedi. James Gunn ise platform üzerinden filmin çekimlerinin tamamlandığını resmen duyurdu. Ayrıca Gunn, temmuz ayında vizyona girecek Superman filminin ise neredeyse hazır olduğunu belirtti.

    Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026'da vizyona girecek

    Çekimleri tamamlanan Supergirl: Woman of Tomorrow, artık post-prodüksiyon aşamasına geçti. Bu da demek oluyor ki DC, Supergirl filminin kurgu, müzik bestesi ve görsel efektleri için bir yıldan daha uzun bir süre ayırmış. Filmin ilk görsellerinin ve fragmanının Superman filminden sonra yayınlanması bekleniyor. Craig Gilliespie tarafından yönetilen ve Milly Alcock, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham ve Jason Momoa gibi ünlü isimlere yer veren Supergirl: Woman of Tomorrow, 26 Haziran 2026’da vizyona girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    halı saha kadro kur eczanede ishal ilacı samsung çamaşır makinesi alınır mı erkek çocuğu saç modelleri forum motorun yatak sarması maliyeti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hp 255 G9
    Hp 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum