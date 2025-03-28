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    Nisan ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    The Last of Us ve Black Mirror'ın yeni sezonları, Netflix'in Devil May Cry animesi, bilim kurgu dizisi The Eternaut... Nisan ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi nisan ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Nisan ayında The Last of Us ve Black Mirror gibi diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Your Friends & Neighbors ve Devil May Cry gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte nisan ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ The Last of Us 2. sezon

    The Last of Us 2. Sezon Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı dizilerinden olan The Last of Us nisan ayında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 13 Nisan
    • Platform: BluTV (HBO Max)
    • Tür: Macera, Gerilim

    Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us, insanların zombileştiği küresel bir salgının sonrasında geçiyor. Dizi birlikte bir yolculuğa atılan Joel ve Ellie'nin hayatta kalma mücalesini konu alıyor. Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır.

    2️⃣ Black Mirror 7. sezon

    Black Mirror 7. Sezon Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında ekranlara dönecek bir diğer sevilen dizi de Black Mirror olacak.
    • Yayın Tarihi: 10 Nisan
    • Platform: Netflix
    • Tür: Bilim Kurgu

    Teknolojinin hayatımızda yarattığı değişikliklerin ürkütücü taraflarını gözler önüne seren Black Mirror, yeni sezonunda da bu tema üzerinden ilerleyen münferit hikâyeleri ekrana taşıyacak. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Patsy Ferran, Lewis Gribben gibi isimler yer alıyor.

    3️⃣ Andor 2. sezon

    Andor 2. Sezon Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan belki de en başarılı iş olan Andor da nisan ayında 2. sezonuyla geri dönüyor.
    • Yayın Tarihi: 22 Nisan
    • Platform: Disney+
    • Tür: Bilim Kurgu, Macera

    Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.

    4️⃣ Your Friends & Neighbors

    Your Friends & Neighbors Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında izleyici ile buluşacak yeni dizilerin başında ise Apple TV+ yapımı Your Friends & Neighbors geliyor. Dizinin başrolünde Mad Men'den tanıdığımız Jon Hamm yer alıyor.
    • Yayın Tarihi: 10 Nisan
    • Platform: Apple TV+
    • Tür: Drama, Suç

    Banshee ve Warrior gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Jonathan Tropper'ın imzasını taşıyan Your Friends & Neighbors, zengin bir semtte yaşayan Andrew Cooper'a odaklanıyor. Boşanma sürecinde olan Coop bu sırada birden işten atılınca, görünüşte mükemmel olan hayatı bir anda alt üst oluyor. İşi olmadan bu gösterişli hayatı sürdürmesi mümkün olmayan Coop, çareyi zengin arkadaşarının ve komşularının evlerini soymakta buluyor. Evlerine girdiği komşularının sırlarını da öğrenmeye başlayan Coop, giderek daha derinleşen bir çukurun içine çekiliyor.

    5️⃣ The Eternaut

    Eternaut Tam Boyutta Gör
    Arjantin yapımı bir bilim-kurgu dizisi olan The Eternaut'un başrolünde Arjantin sinemasının en ünlü isimlerinden olan Ricardo Darín yer alıyor.
    • Yayın Tarihi: 30 Nisan
    • Platform: Netflix
    • Tür: Bilim Kurgu

    The Eternaut, Héctor Germán Oesterheld’in övgü toplayan çizgi-romanından diziye uyarlandı. 1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve uzaylı istilası sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.

    6️⃣ Devil May Cry

    Devil May Cry Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında ekrana gelecek tek oyun uyarlaması The Last of Us olmayacak. Onun yanı sıra Netflix'in Devil May Cry animesi de nisan ayında izleyici karşısına çıkacak.
    • Yayın Tarihi: 3 Nisan
    • Platform: Netflix
    • Tür: Anime

    Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirilen anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.

    7️⃣ Lazarus

    Lazarus Tam Boyutta Gör
    Bu ay izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici anime de Lazarus olacak. 2052 yılında geçen bu animenin arkasında Cowboy Bebop ve John Wick gibi dikkat çekici işlere imza atmış isimler bulunuyor. 
    • Yayın Tarihi: 5 Nisan
    • Platform: TV Tokyo / Adult Swim
    • Tür: Anime, Bilim Kurgu

    Lazarus, Cowboy Bebop animesinin yönetmeni olan Shinichirō Watanabe'nin imzasını taşıyor. Animenin aksiyon sahnelerini ise John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelski tasarladı. Dizi Dr. Skinner'ın 2052 yılında Hapna adlı mucizevi bir ilacı piyasaya sürmesiyle başlıyor. Skinner üç yıl sonra bu ilacı kullanan herkesin çok yakında öleceğini açıklayınca, çok geç olmadan Skinner'ın yerini bulmak için beş kişilik özel bir ekip oluşturuluyor.

    8️⃣ The Handmaid's Tale 6. sezon

    The Handmaid's Tale 6. Sezon Tam Boyutta Gör
    Özellikle ilk sezonlarıyla epey ses getiren The Handmaid's Tale, nisan ayında final sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Yayın Tarihi: 8 Nisan
    • Platform: Hulu
    • Tür: Gerilim, Drama

    Amerika'nın totaliter bir rejimin kontrolüne geçtiği distopik bir gelecekte geçen The Handmaid's Tale, final sezonunda da June Osborne'un özgürlük mücadelesini anlatmaya devam edecek. June, Gilead'ın totaliter rejimine karşı direnişini sürdürürken, Serena da (Yvonne Strahovski) Gilead'ı reforme etmeye çalışacak.

    9️⃣ Pulse

    Pulse Tam Boyutta Gör
    House M.D., Grey's Anatomy, The Good Doctor gibi doktor dizilerinin dijital platformlarda büyük ilgi görmesinden cesaret alan Netflix, kendi doktor dizisini izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
    • Yayın Tarihi: 3 Nisan
    • Platform: Netflix
    • Tür: Drama, Doktor Dizisi

    Netflix'in bu türdeki ilk İngilizce dizisi olan Pulse, Miami'deki Maguire Hastanesi'nin acil servisinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde genç bir hekim olan Dr. Danny Simms (Willa Fitzgerald) yer alıyor. Beklenmedik bir terfi alan Danny, bir yandan meslektaşlarıyla birlikte zorlu vakalarla boğuşurken, diğer yandan hastane içindeki kişisel çatışmalarla uğraşıyor.

    🔟 You 5. Sezon

    You 5. Sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in popüler seri katil dizisi You, nisan ayında yeni sezonuyla ekranlara dönecek..
    • Yayın Tarihi: 24 Nisan
    • Platform: Netflix
    • Tür: Psikolojik Gerilim

    Aynı zamanda final sezonu da olacak 5. sezon, Joe Goldberg'in (Penn Badgley) New York'a dönüşünü ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Charlotte Ritchie'nin Kate Lockwood-Goldberg rolüyle geri döndüğü 5. sezonda kadroya Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews gibi yeni isimler katılıyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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