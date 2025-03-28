- Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
- 1️⃣ The Last of Us 2. sezon
- 2️⃣ Black Mirror 7. sezon
- 3️⃣ Andor 2. sezon
- 4️⃣ Your Friends & Neighbors
- 5️⃣ The Eternaut
- 6️⃣ Devil May Cry
- 7️⃣ Lazarus
- 8️⃣ The Handmaid's Tale 6. sezon
- 9️⃣ Pulse
- 🔟 You 5. Sezon
- Yorumlar
Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi nisan ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Mart Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Nisan ayında The Last of Us ve Black Mirror gibi diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Your Friends & Neighbors ve Devil May Cry gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte nisan ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ The Last of Us 2. sezon
- Yayın Tarihi: 13 Nisan
- Platform: BluTV (HBO Max)
- Tür: Macera, Gerilim
Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us, insanların zombileştiği küresel bir salgının sonrasında geçiyor. Dizi birlikte bir yolculuğa atılan Joel ve Ellie'nin hayatta kalma mücalesini konu alıyor. Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır.
2️⃣ Black Mirror 7. sezon
- Yayın Tarihi: 10 Nisan
- Platform: Netflix
- Tür: Bilim Kurgu
Teknolojinin hayatımızda yarattığı değişikliklerin ürkütücü taraflarını gözler önüne seren Black Mirror, yeni sezonunda da bu tema üzerinden ilerleyen münferit hikâyeleri ekrana taşıyacak. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Patsy Ferran, Lewis Gribben gibi isimler yer alıyor.
3️⃣ Andor 2. sezon
- Yayın Tarihi: 22 Nisan
- Platform: Disney+
- Tür: Bilim Kurgu, Macera
Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.
4️⃣ Your Friends & Neighbors
- Yayın Tarihi: 10 Nisan
- Platform: Apple TV+
- Tür: Drama, Suç
Banshee ve Warrior gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Jonathan Tropper'ın imzasını taşıyan Your Friends & Neighbors, zengin bir semtte yaşayan Andrew Cooper'a odaklanıyor. Boşanma sürecinde olan Coop bu sırada birden işten atılınca, görünüşte mükemmel olan hayatı bir anda alt üst oluyor. İşi olmadan bu gösterişli hayatı sürdürmesi mümkün olmayan Coop, çareyi zengin arkadaşarının ve komşularının evlerini soymakta buluyor. Evlerine girdiği komşularının sırlarını da öğrenmeye başlayan Coop, giderek daha derinleşen bir çukurun içine çekiliyor.
5️⃣ The Eternaut
- Yayın Tarihi: 30 Nisan
- Platform: Netflix
- Tür: Bilim Kurgu
The Eternaut, Héctor Germán Oesterheld’in övgü toplayan çizgi-romanından diziye uyarlandı. 1950’lerin sonunda yayımlanan çizgi-roman, milyonlarca insanı öldüren tuhaf bir kar fırtınasının sonrasında geçiyor ve uzaylı istilası sırasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insana odaklanıyor. Oesterheld’in çizgi-romanı, son derece güçlü bir politik alt metne de sahip.
6️⃣ Devil May Cry
- Yayın Tarihi: 3 Nisan
- Platform: Netflix
- Tür: Anime
Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirilen anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.
7️⃣ Lazarus
- Yayın Tarihi: 5 Nisan
- Platform: TV Tokyo / Adult Swim
- Tür: Anime, Bilim Kurgu
Lazarus, Cowboy Bebop animesinin yönetmeni olan Shinichirō Watanabe'nin imzasını taşıyor. Animenin aksiyon sahnelerini ise John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelski tasarladı. Dizi Dr. Skinner'ın 2052 yılında Hapna adlı mucizevi bir ilacı piyasaya sürmesiyle başlıyor. Skinner üç yıl sonra bu ilacı kullanan herkesin çok yakında öleceğini açıklayınca, çok geç olmadan Skinner'ın yerini bulmak için beş kişilik özel bir ekip oluşturuluyor.
8️⃣ The Handmaid's Tale 6. sezon
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
- Platform: Hulu
- Tür: Gerilim, Drama
Amerika'nın totaliter bir rejimin kontrolüne geçtiği distopik bir gelecekte geçen The Handmaid's Tale, final sezonunda da June Osborne'un özgürlük mücadelesini anlatmaya devam edecek. June, Gilead'ın totaliter rejimine karşı direnişini sürdürürken, Serena da (Yvonne Strahovski) Gilead'ı reforme etmeye çalışacak.
9️⃣ Pulse
- Yayın Tarihi: 3 Nisan
- Platform: Netflix
- Tür: Drama, Doktor Dizisi
Netflix'in bu türdeki ilk İngilizce dizisi olan Pulse, Miami'deki Maguire Hastanesi'nin acil servisinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde genç bir hekim olan Dr. Danny Simms (Willa Fitzgerald) yer alıyor. Beklenmedik bir terfi alan Danny, bir yandan meslektaşlarıyla birlikte zorlu vakalarla boğuşurken, diğer yandan hastane içindeki kişisel çatışmalarla uğraşıyor.
🔟 You 5. Sezon
- Yayın Tarihi: 24 Nisan
- Platform: Netflix
- Tür: Psikolojik Gerilim
Aynı zamanda final sezonu da olacak 5. sezon, Joe Goldberg'in (Penn Badgley) New York'a dönüşünü ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Charlotte Ritchie'nin Kate Lockwood-Goldberg rolüyle geri döndüğü 5. sezonda kadroya Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews gibi yeni isimler katılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo