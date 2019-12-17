Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal

    Kablosuzu kulaklıkların yaşadığı şarj sorununa bir çözüm bulmak isteyen JBL, Reflect Eternal isimli kulaklıkları duyurdu. Herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olabilen kulaklıklar yakında piyasada.
    3 sa.
    704
    16
    3
    Müzik / Ses Sistemleri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemlerin en popüler cihazlarından olan kablosuz kulaklıklar, sahip oldukları pil kapasitesine göre kesintisiz müzik dinleme imkânı sunabiliyor. Genellikle en fazla 30 saate kadar kullanım süresi sunabilen bu tür kulaklıklar ne yazık ki bazen müzik keyfimizin yarım kalmasına neden oluyor.

    Ses ürünleri konusunda uzman bir firma olan JBL ise bu alandaki açığı kapatmak niyetinde. Zira şirketin kitlesel fonlama yoluyla duyurduğu Reflect Eternal isimli kulaklıkları şarj olmak için illaki şebeke elektriğine ihtiyaç duymuyor. İsveçli Exeger’in Powerfoyle isimli ve ışığı enerjiye çeviren malzemesinin kullanıldığı kulaklıklar, güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Herhangi bir ışık kaynağının da işe yaradığı şarj yöntemi sayesinde, söz konusu kulaklıklarla neredeyse kesintisiz olarak müzik dinlemek mümkün hale gelecek.

    Ayrıca Bkz. "2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı"

    JBL’in kulaklıklarla ilgili paylaştığı detaylar oldukça umut vericisi cinsten. Tamamıyla dolu bir kulaklıkla dışarıda geçirilen 90 dakika sonunda 68 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor.  Kara kış ortamında bile yeterli dinleme süreleri sunacağı ifade edilen kulaklık, şarj için harici bir USB girişine de sahip. JBL’ göre USB üzerinden yapılan 15 dakikalık şarj ile iki saatlik dinleme süresi sunuluyor.

    JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal
    Tam Boyutta Gör

    Diğer teknik özelliklerinin genel ortalamadan farklı olmadığı kulaklıklar, 40 mm’lik sürücüler ile geliyor ve 20 HZ 20 kHz frekans aralığında ses üretebiliyor. Eller serbest (hands-free) arama, ortam sesinin ayarlanması, çoklu cihaz ile eşleşme ve tercih edeceğiniz bir sesli asistan desteği de sunan kulaklıklar, ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip. Böylece yağmur ve terlemeye karşı mukavemet sağlanmış.

    Kitlesel fonlama hedeflerinin tutturulduğu kulaklık için biçilen fiyat ise 99 dolar. Her şey yolunda giderse ilk parti kulaklıkların Ekim 2020 gibi müşterilere gönderilmesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/16/jbl-reflect-eternal-solar-powered-headphones/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    simbolmina 39 dk.
    Sanırsın merdiven altı firma. Üret sat, güzelse alır zaten insanlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 2 sa.
    İyide güneş enerjisi dediğimiz şey zaten bu? Hesap makinelerinde yıllardır var bu. Oda içindeki florasan lamba ile bile çalışıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 sa.
    Teknolojisi yeni olmasa da koymayi akil etmeden JBL oncu yenilikci olmus.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi 29 dk. 2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler? 59 dk. Plastik atıklar, güneş ışığı sayesinde hidrojen yakıt hücresi hammaddesine dönüştürüldü 1 sa. Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi 1 sa. Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi 2 sa. AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi 2 sa. Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal Sonraki Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı 4 sa. Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı 4 sa. Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor 5 sa. Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak 5 sa. Intel’in ortaya çıkan 6 çekirdekli işlemcisi L2 önbellek artışının habercisi olabilir 5 sa. Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor 6 sa. Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı 7 sa. Samsung, 5G akıllı telefon pazarında ezici bir üstünlüğe sahip 7 sa. Snapdragon 865 yonga setinin, AnTuTu test sonuçları yayınlandı 15 sa. Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor 17 sa. 2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı 18 sa. Meizu 16T elimizde: Fiyat/performans telefonu 18 sa. Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı 19 sa. 2019'un en popüler şifreleri açıklandı 20 sa. AMD blok zinciri tabanlı oyunlar için düğmeye bastı 21 sa. Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı 21 sa. Tesla Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konsepti: Cybunker 22 sa. Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak 22 sa. iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden 23 sa. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim