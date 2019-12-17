JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal

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Son dönemlerin en popüler cihazlarından olan kablosuz kulaklıklar, sahip oldukları pil kapasitesine göre kesintisiz müzik dinleme imkânı sunabiliyor. Genellikle en fazla 30 saate kadar kullanım süresi sunabilen bu tür kulaklıklar ne yazık ki bazen müzik keyfimizin yarım kalmasına neden oluyor.

Ses ürünleri konusunda uzman bir firma olan JBL ise bu alandaki açığı kapatmak niyetinde. Zira şirketin kitlesel fonlama yoluyla duyurduğu Reflect Eternal isimli kulaklıkları şarj olmak için illaki şebeke elektriğine ihtiyaç duymuyor. İsveçli Exeger’in Powerfoyle isimli ve ışığı enerjiye çeviren malzemesinin kullanıldığı kulaklıklar, güneş enerjisiyle şarj olabiliyor. Herhangi bir ışık kaynağının da işe yaradığı şarj yöntemi sayesinde, söz konusu kulaklıklarla neredeyse kesintisiz olarak müzik dinlemek mümkün hale gelecek.

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JBL’in kulaklıklarla ilgili paylaştığı detaylar oldukça umut vericisi cinsten. Tamamıyla dolu bir kulaklıkla dışarıda geçirilen 90 dakika sonunda 68 saatlik dinleme süresi elde edilebiliyor. Kara kış ortamında bile yeterli dinleme süreleri sunacağı ifade edilen kulaklık, şarj için harici bir USB girişine de sahip. JBL’ göre USB üzerinden yapılan 15 dakikalık şarj ile iki saatlik dinleme süresi sunuluyor.

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Diğer teknik özelliklerinin genel ortalamadan farklı olmadığı kulaklıklar, 40 mm’lik sürücüler ile geliyor ve 20 HZ 20 kHz frekans aralığında ses üretebiliyor. Eller serbest (hands-free) arama, ortam sesinin ayarlanması, çoklu cihaz ile eşleşme ve tercih edeceğiniz bir sesli asistan desteği de sunan kulaklıklar, ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip. Böylece yağmur ve terlemeye karşı mukavemet sağlanmış.

Kitlesel fonlama hedeflerinin tutturulduğu kulaklık için biçilen fiyat ise 99 dolar. Her şey yolunda giderse ilk parti kulaklıkların Ekim 2020 gibi müşterilere gönderilmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/12/16/jbl-reflect-eternal-solar-powered-headphones/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl