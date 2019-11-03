JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasında özelleştirilebilirlik konusu her zaman ayrı bir yer edinmiştir. Kullanıcıların elektronik cihazlarını zevklerine göre özelleştirebilmesi tercih anlamında etkili oluyor. JBL markası da bunun farkında.

Hatıralar canlanacak

Ses sistemleri sektörünün önemli isimlerinden JBL, tüketicilere satın aldıkları hoparlörün ızgara kumaşına istedikleri görselin baskısını yaptırabilme imkânı sunacak. Izgara efekti ile birlikte görsel baskının oldukça gerçekçi bir etki oluşturacağı ifade ediliyor.

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Hali hazırda JBL Flip 5, Clip 3 ve Go 2 hoparlör modellerinde tüketicilerin arzusuna göre kumaşa fotoğraf baskı yapılabiliyor. Live 650BTNC kulaklık modelinde ise belirli bir tasarım deseni ve metin seçimi yapmak gerekiyor. Bu modelde fotoğraf baskı mevcut değil.

Tüketiciler JBL sitesinden hoparlör modelini seçtikten sonra fotoğrafı bilgisayarlarından yükleyebiliyorlar. Fotoğraf baskılı hoparlörlerin sevkiyatı 7 güne kadar sürebiliyor. Kulaklık için ise sadece seçim yapılıyor.

Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde fotoğraf baskılı hoparlör siparişi verilebiliyor. Gelecek yıl başından itibaren global olarak fotoğraf baskı hizmeti yaygınlaşmaya başlayacak.

https://www.slashgear.com/jbls-new-personalization-option-lets-buyers-print-photos-on-speakers-01598228/