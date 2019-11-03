Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor

    Yakın zamanda JBL hoparlör ürünlerinin kumaş ızgarasına istediğiniz bir fotoğrafın baskısını yaptırabileceksiniz. Resmi web sitesinde bunun entegrasyonu başladı.
    2 hf.
    1,7b
    1
    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasında özelleştirilebilirlik konusu her zaman ayrı bir yer edinmiştir. Kullanıcıların elektronik cihazlarını zevklerine göre özelleştirebilmesi tercih anlamında etkili oluyor. JBL markası da bunun farkında.

    Hatıralar canlanacak

    Ses sistemleri sektörünün önemli isimlerinden JBL, tüketicilere satın aldıkları hoparlörün ızgara kumaşına istedikleri görselin baskısını yaptırabilme imkânı sunacak. Izgara efekti ile birlikte görsel baskının oldukça gerçekçi bir etki oluşturacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    Hali hazırda JBL Flip 5, Clip 3 ve Go 2 hoparlör modellerinde tüketicilerin arzusuna göre kumaşa fotoğraf baskı yapılabiliyor. Live 650BTNC kulaklık modelinde ise belirli bir tasarım deseni ve metin seçimi yapmak gerekiyor. Bu modelde fotoğraf baskı mevcut değil.

    Tüketiciler JBL sitesinden hoparlör modelini seçtikten sonra fotoğrafı bilgisayarlarından yükleyebiliyorlar. Fotoğraf baskılı hoparlörlerin sevkiyatı 7 güne kadar sürebiliyor. Kulaklık için ise sadece seçim yapılıyor.

    Şimdilik sadece ABD sınırları içerisinde fotoğraf baskılı hoparlör siparişi verilebiliyor. Gelecek yıl başından itibaren global olarak fotoğraf baskı hizmeti yaygınlaşmaya başlayacak.



    https://www.slashgear.com/jbls-new-personalization-option-lets-buyers-print-photos-on-speakers-01598228/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi 2 hf. Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı 2 hf. Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor Sonraki GDDR6 belleklerde 18Gbps devri 2 hf. BKM Express'e tanınan süre doldu 2 hf. Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler 2 hf. 2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor 2 hf. Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek 2 hf. Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor 2 hf. Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti 2 hf. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak 2 hf. Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek 2 hf. XRP, uluslararası ödemeler için itibari paralardan 10 kat daha güvenli 2 hf. Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor 2 hf. RX 5500 XT EEC listesinde göründü 2 hf. Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi 2 hf. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı 2 hf. 40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü 2 hf. Moto Razr 2019 canlı olarak görüntülendi 2 hf. Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi 2 hf. Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde 2 hf. Adobe, iOS cihazlara 17 bin yazı tipi getiriyor 2 hf. Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim