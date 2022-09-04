JBL Tour ONE M2 aktif gürültü engelleme ve uzun kullanım süreleri ile geliyor

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Son haftalarda ardı ardına kulak üstü kulaklık modelleri tanıtıldığını görüyoruz. Sennheiser, Anker, Philips, Nokia derken JBL markası da rekabetten geri kalmıyor. JBL Tour ONE M2 öne çıkan özelliklere sahip.

JBL Tour ONE M2 özellikleri ve fiyatı

JBL Tour ONE M2 kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücülere sahip ve JBL PRO ile optimize edilmiş. Son dönemin popüler mekânsal ses teknolojisi de JBL Spatial Sound ile sunuluyor.

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Toplamda 4 mikrofon ile adaptif gürültü engelleme sunulabiliyor. True Adaptive ANC teknolojisi gerçek zamanlı olarak çevreyi analiz ederken istendiğinde ortam seslerini de duymanızı sağlıyor. Ayrıca görüşmelerde yüksek ses kalitesi sağlarken sesli komutlarınızı da akıcı bir şekilde algılayabiliyor.

Harman Personi-Fi 2.0 teknolojisi ise kullanıcıların kişiselleştirilmiş ayarları kaydetmesini ve istediği zaman bu ayarlara geçmesini sağlıyor. Kulaklık ANC açık iken 30 saat, kapalı iken 50 saat kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 5 saatlik kullanım elde edilebiliyor. JBL Tour ONE M2 kablosuz kulaklık için 299 Avro fiyat etiketine sahip.

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JBL Tour ONE M2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı