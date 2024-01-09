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    JBL yayıncılar için yeni kablosuz mikrofonunu duyurdu

    JBL Quantum Stream Wireless kablosuz mikrofon özellikle gezi ve kampçılık yayınları hazırlamak isteyen bireysel içerik üreticileri için önemli özelliklerle geliyor. 
    JBL Quantum Stream Wireless özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    YouTube gibi içerik platformları sayesinde yayıncılık bugün hiç olmadığı kadar yaygın bir hale gelmiş durumda. Amatör veya profesyonel sayısız insan bu alanda yer edinmeye çalışıyor. Bu akım haliyle mikrofon satışlarını patlattı. Özellikle kablosuz olanlara ilgi bir hayli fazla.

    JBL Quantum Stream Wireless özellikleri ve fiyatı

    JBL tarafından geliştirilen Quantum Stream Wireless kablosuz mikrofon modeli Çinli rakiplerin aksine tek bir klips barındırıyor. Bu bakımdan birden fazla kişi olduğunda mecburen mikrofonu diğer kişilere yaklaştırmak gerekiyor.

    Her yönden ses alabilen mikrofonun çevresel gürültüyü azalttığı da gelen bilgiler arasında. 48kHz/16-bit örnekleme oranı olan mikrofon, JBL uygulama üzerinden de yönetilebilir. Fiyatı 100$ olan mikrofonun kullanım süresi ve USB Tip-C uyumluluğu belirtilmemiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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