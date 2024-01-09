JBL yayıncılar için yeni kablosuz mikrofonunu duyurdu

JBL Quantum Stream Wireless özellikleri ve fiyatı
JBL tarafından geliştirilen Quantum Stream Wireless kablosuz mikrofon modeli Çinli rakiplerin aksine tek bir klips barındırıyor. Bu bakımdan birden fazla kişi olduğunda mecburen mikrofonu diğer kişilere yaklaştırmak gerekiyor.
Her yönden ses alabilen mikrofonun çevresel gürültüyü azalttığı da gelen bilgiler arasında. 48kHz/16-bit örnekleme oranı olan mikrofon, JBL uygulama üzerinden de yönetilebilir. Fiyatı 100$ olan mikrofonun kullanım süresi ve USB Tip-C uyumluluğu belirtilmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.