JBL yayıncılar için yeni kablosuz mikrofonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör YouTube gibi içerik platformları sayesinde yayıncılık bugün hiç olmadığı kadar yaygın bir hale gelmiş durumda. Amatör veya profesyonel sayısız insan bu alanda yer edinmeye çalışıyor. Bu akım haliyle mikrofon satışlarını patlattı. Özellikle kablosuz olanlara ilgi bir hayli fazla.

JBL Quantum Stream Wireless özellikleri ve fiyatı

JBL tarafından geliştirilen Quantum Stream Wireless kablosuz mikrofon modeli Çinli rakiplerin aksine tek bir klips barındırıyor. Bu bakımdan birden fazla kişi olduğunda mecburen mikrofonu diğer kişilere yaklaştırmak gerekiyor.

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Her yönden ses alabilen mikrofonun çevresel gürültüyü azalttığı da gelen bilgiler arasında. 48kHz/16-bit örnekleme oranı olan mikrofon, JBL uygulama üzerinden de yönetilebilir. Fiyatı 100$ olan mikrofonun kullanım süresi ve USB Tip-C uyumluluğu belirtilmemiş.

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