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    Samsung televizyonlar için dekoratif kablosuz hoparlörler

    Samsung Music Frame dekoratif kablosuz hoparlörler, mevcut Frame televizyonlarınıza hoş bir görünüm katarken bağımsız olarak da kullanabilme imkânı sunuyor.      
    Samsung Music Frame Tam Boyutta Gör
    Samsung uzun süredir akıllı televizyonların evinizde bir dekorasyon ögesi haline gelmesi için çalışıyor. Premium seviyedeki Frame TV serisi buna en büyük örnek. Samsung şimdi televizyonlarınız için tamamlayıcı bir dekoratif hoparlör getiriyor.

    Samsung Music Frame nedir?

    Samsung Music Frame adıyla tanıtılan kablosuz hoparlör kare şeklinde ve ağırlıklı olarak Frame TV serisini tamamlayacak bir dekorasyon ögesi. Bu hoparlörün bir ekranı yok ve ön çerçeve içerisindeki resimleri kendiniz değiştirmeniz gerekiyor.

    Bluetooth ve Wi-Fi barındıran hoparlör isterseniz televizyon haricinde bağımsız olarak kullanabileceğiniz yapıda. Samsung Q-Symphony teknolojisi sayesinde uyumlu televizyonlardaki sesleri alarak ev sineması boyutuna getirebiliyor.

    Arka kısımda iki adet woofer ve ön kısımda 4 adet sürücüsü olan hoparlör, SpaceFit teknolojisi sayesinde sesi odaya kalibre edebiliyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti ile hoparlörden akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Samsung Music Frame ilerleyen aylarda satışta olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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