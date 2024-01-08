Samsung televizyonlar için dekoratif kablosuz hoparlörler

Samsung Music Frame nedir?
Samsung Music Frame adıyla tanıtılan kablosuz hoparlör kare şeklinde ve ağırlıklı olarak Frame TV serisini tamamlayacak bir dekorasyon ögesi. Bu hoparlörün bir ekranı yok ve ön çerçeve içerisindeki resimleri kendiniz değiştirmeniz gerekiyor.
Bluetooth ve Wi-Fi barındıran hoparlör isterseniz televizyon haricinde bağımsız olarak kullanabileceğiniz yapıda. Samsung Q-Symphony teknolojisi sayesinde uyumlu televizyonlardaki sesleri alarak ev sineması boyutuna getirebiliyor.
Arka kısımda iki adet woofer ve ön kısımda 4 adet sürücüsü olan hoparlör, SpaceFit teknolojisi sayesinde sesi odaya kalibre edebiliyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti ile hoparlörden akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Samsung Music Frame ilerleyen aylarda satışta olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.