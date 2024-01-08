Samsung televizyonlar için dekoratif kablosuz hoparlörler

Tam Boyutta Gör Samsung uzun süredir akıllı televizyonların evinizde bir dekorasyon ögesi haline gelmesi için çalışıyor. Premium seviyedeki Frame TV serisi buna en büyük örnek. Samsung şimdi televizyonlarınız için tamamlayıcı bir dekoratif hoparlör getiriyor.

Samsung Music Frame nedir?

Samsung Music Frame adıyla tanıtılan kablosuz hoparlör kare şeklinde ve ağırlıklı olarak Frame TV serisini tamamlayacak bir dekorasyon ögesi. Bu hoparlörün bir ekranı yok ve ön çerçeve içerisindeki resimleri kendiniz değiştirmeniz gerekiyor.

Samsung Lightwarp teknolojisi geliyor 8 sa. önce eklendi

Bluetooth ve Wi-Fi barındıran hoparlör isterseniz televizyon haricinde bağımsız olarak kullanabileceğiniz yapıda. Samsung Q-Symphony teknolojisi sayesinde uyumlu televizyonlardaki sesleri alarak ev sineması boyutuna getirebiliyor.

Arka kısımda iki adet woofer ve ön kısımda 4 adet sürücüsü olan hoparlör, SpaceFit teknolojisi sayesinde sesi odaya kalibre edebiliyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti ile hoparlörden akıllı cihazlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Samsung Music Frame ilerleyen aylarda satışta olacak.

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