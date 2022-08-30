JBL dokunmatik ekranlı kulaklığını duyurdu

Tam kablosuz kulaklık pazarı genelde aktif gürültü engelleme ve uzun kullanım sürelerine odaklanırken bazı modeller de yenilikçi fikirlerle rekabetten sıyrılmaya çalışıyor. JBL Tour Pro 2 buna son örnek.
JBL Tour Pro 2 özellikleri ve fiyatı
JBL Tour Pro 2 tam kablosuz kulaklık modeli kutusunun üzerinde yer alan 1.45 inçlik dokunmatik LED ekran ile dikkat çekiyor. Bu ekranda aktif gürültü engelleme gibi fonksiyonlar kontrol edilebiliyor ayrıca gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler görülebiliyor.
Kulaklık 10mm dinamik sürücülere sahip. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılırken kutusu da 30 saat katkı sağlıyor. Ekran nedeniyle kutu biraz ağır.
JBL Tour Pro 2 kullanıcının sürekli telefonu kontrol etmesinin önüne geçiyor ancak bu kez de kutuyu sürekli elde tutmak gerekiyor. Belirli bir kitleye hitap edeceği tahmin edilen JBL Tour Pro 2 için 249 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: