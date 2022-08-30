JBL dokunmatik ekranlı kulaklığını duyurdu

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Tam kablosuz kulaklık pazarı genelde aktif gürültü engelleme ve uzun kullanım sürelerine odaklanırken bazı modeller de yenilikçi fikirlerle rekabetten sıyrılmaya çalışıyor. JBL Tour Pro 2 buna son örnek.

JBL Tour Pro 2 özellikleri ve fiyatı

JBL Tour Pro 2 tam kablosuz kulaklık modeli kutusunun üzerinde yer alan 1.45 inçlik dokunmatik LED ekran ile dikkat çekiyor. Bu ekranda aktif gürültü engelleme gibi fonksiyonlar kontrol edilebiliyor ayrıca gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler görülebiliyor.

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Kulaklık 10mm dinamik sürücülere sahip. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılırken kutusu da 30 saat katkı sağlıyor. Ekran nedeniyle kutu biraz ağır.

JBL Tour Pro 2 kullanıcının sürekli telefonu kontrol etmesinin önüne geçiyor ancak bu kez de kutuyu sürekli elde tutmak gerekiyor. Belirli bir kitleye hitap edeceği tahmin edilen JBL Tour Pro 2 için 249 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

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JBL Tour Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı