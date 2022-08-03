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    Jetpack Joyride 2 duyuruldu: Apple Arcade’e özel olacak

    Akıllı telefon devriminin başlarındaki en popüler oyunlardan olan Jetpack Joyride, devam oyununa kavuşuyor. Yenilenmiş grafiklere ve mekaniklere sahip olacak oyun, Apple Arcade’e özel olacak.
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    Jetpack Joyride 2 Apple Arcade'e özel olacak
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    2011 yılında iOS için çıkış yapan Jetpack Joyride, akıllı telefon devriminin başında birçok kullanıcının ilgisini çekmişti. 2011’den beri varlığına devam eden ve sonsuz koşu oyunlarının efsanesi olan Jetpack Joyride, geçtiğimiz yıl Apple Arcade için tekrar yayınlanmıştı. Halfbrick Studios, şimdi de Jetpack Joyride 2’yi getiriyor.

    Yalnızca Apple Arcade kullanıcıları oynayabilecek

    Halfbrick, yeni oyun hakkında çok fazla bilgi yayınlamadı ancak oyunun yeni grafikler ve mekanikler ile geleceğini belirtti. Ayrıca oyunun, daha hikayesel bir deneyim sunacağı ve çok daha fazla bölüm içereceği belirtiliyor. Apple Arcade platformuna özel olacak oyundan bir de fragman yayınlandı.

    Geçtiğimiz yıl geliştirilme aşamasında ön erişime açılan Jetpack Joyride 2, normalde iOS ve Android için planlanıyordu ancak görünüşe göre stüdyo, Apple ile özel bir anlaşmaya varmış. Jetpack Joyride 2, 19 Ağustos’ta yayınlanacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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