Jetyo'dan güneş enerjili video kamera: HDV-T900

Çin merkezli elektronik üreticilerinden Jetyo, yeni video kamerasını duyurdu. Jetyo'nun HDV-T900 olarak adlandırdığı video kamera sahip olduğu güneş enerjisi paneli sayesinde kullandığı 4 adet AAA türü pili şarj edebiliyor. 1280x720 çözünürlükte 30 FPS (kare-saniye) oranında video kayıt özelliğine sahip olan kamera, 5.0 MP CMOS sensöre sahip ve 8x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Dijital fotoğraf makinesi işlevi de gören HDV-T900, 4000 x 3000 çözünürlükte fotoğraf çekebilme özelliğine sahip. HDMI çıkışı, SD/SDHC (maksimum 32GB) kart girişi, 32 MB dahili hafıza, 3 inç'lik LTPS ekran, Jetyo HDV-T900'ün diğer özellikleri arasında yer alıyor

Jetyo'nun duyurduğu güneş enerjisiyle şarj edilebilen video kamerası HDV-T900'ün fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor