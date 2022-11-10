Joe Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenmeli

Biden, konuşmasında Elon Musk’ın diğer ülkelerle yürüttüğü iş birliklerinin veya teknik ilişkilerinin bakılmaya değer olduğunu aktarıyor. Biden, Musk’ın uygunsuz bir şey yapmış olsun veya olmasın, sadece incelenmesi gerektiğini öneriyor.
Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenebilir
Musk’ın Çin ile olan ilişkisi de ABD için bir soru işareti. Zira bildiğiniz gibi Tesla’nın en büyük fabrikası Çin’in Şanghay bölgesinde faaliyet gösteriyor. İlginç olan taraf, Çin’in bu fabrika için Tesla’ya kredi vermesi ve tek başına işletme hakkı tanıması. Çin, başka hiçbir ABD merkezli otomobil üreticisine, ülkedeki yerel iştiraklerle iş birliği yapmadan işletme hakkı vermiyor.
Ek olarak Musk ile Biden’ın arasının da iyi olmadığı biliniyor. Zira Musk, demokratlar lehine oy kullanacağını aktarıyor. Musk, bu yıl içerisinde Biden’ı Tesla’yı görmezden gelmek ve eski otomobil üreticilerini ve sendikalarını desteklemekle suçlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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