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    Joe Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenmeli

    Musk’ın Twitter, SpaceX ve Tesla aracılığıyla önemli uluslararası ticari bağları bulunuyor. ABD başkanı Biden ise Musk’ın diğer ülkelerle ilişkisinin incelenmeye değer olduğunu belirtiyor.
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    Joe Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenmeli Tam Boyutta Gör
    ABD başkanı Joe Biden, Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerle olan ilişkilerinin "bakılmaya değer" olduğunu söyledi. Gazetecilere konuşan Biden, herhangi bir soruşturmanın devam edip etmediği konusunda ayrıntı vermedi, ancak SpaceX, Tesla ve Twitter CEO'sunun daha fazla incelemeyi hak ettiğini öne sürdü.

    Biden, konuşmasında Elon Musk’ın diğer ülkelerle yürüttüğü iş birliklerinin veya teknik ilişkilerinin bakılmaya değer olduğunu aktarıyor. Biden, Musk’ın uygunsuz bir şey yapmış olsun veya olmasın, sadece incelenmesi gerektiğini öneriyor.

    Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenebilir

    Joe Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan ilişkisi incelenmeli Tam Boyutta Gör
    Biden'ın Musk'ın hangi ilişkilerinden bahsettiği tam olarak belli değil, ancak milyarder ismin diğer ülkelerle olan bağlarını potansiyel bir endişe olarak gündeme getiren tek kişi de değil. Yakın zamanda, ABD Dış İlişkiler alt komitesine başkanlık eden Senatör Chris Murphy, Musk’ın Twitter anlaşmasının arkasındaki finansmanın gözden geçirilmesini istemişti. Zira Musk, Twitter’ı satın alırken ödediği 44 milyar doların tamamını kendi servetinden ödemedi. Çeşitli yabancı para fonlarından ve özellikle Suudi Arabistan ve Katar’dan finansman desteği aldı.

    Musk’ın Çin ile olan ilişkisi de ABD için bir soru işareti. Zira bildiğiniz gibi Tesla’nın en büyük fabrikası Çin’in Şanghay bölgesinde faaliyet gösteriyor. İlginç olan taraf, Çin’in bu fabrika için Tesla’ya kredi vermesi ve tek başına işletme hakkı tanıması. Çin, başka hiçbir ABD merkezli otomobil üreticisine, ülkedeki yerel iştiraklerle iş birliği yapmadan işletme hakkı vermiyor.

    Ek olarak Musk ile Biden’ın arasının da iyi olmadığı biliniyor. Zira Musk, demokratlar lehine oy kullanacağını aktarıyor. Musk, bu yıl içerisinde Biden’ı Tesla’yı görmezden gelmek ve eski otomobil üreticilerini ve sendikalarını desteklemekle suçlamıştı.

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