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    John Wick 4 tam bir yıl ertelendi

    Filmin vizyon tarihi 2021'den 2022'ye alındı. Erteleme kararının iki nedeni var: COVID-19 pandemisi ve Matrix 4.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick 4 tam bir yıl ertelendi
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    Başarılı aksiyon serisi John Wick'in yeni filmini bekleyenlere bugün kötü bir haber geldi. Yapımcı stüdyo Lionsgate, John Wick 4'ün gösterim tarihini tam bir yıl erteleyerek 27 Mayıs 2022'ye çekti. Filmin normalde 21 Mayıs 2021'de yayınlanması bekleniyordu.

    Erteleme kararının iki nedeni var: COVID-19 pandemisi ve Matrix 4. Virüs salgını öncesinde John Wick 4'ün çekimleri zaten henüz başlamamıştı. Başrol oyuncusu Keanu Reeves bunun yerine Matrix 4'ün çekimleri ile meşguldü. Yani salgın yakın bir dönemde sona erecek olsa dahi Reeves öncelikle Matrix 4 üzerinde çalışacak daha sonra John Wick 4'e geçiş yapacak. Dolayısıyla John Wick 4'ün geriye kalan bir yıl içerisinde tamamlanma ihtimali kalmadı.

    Aslına bakarsanız virüs salgını öncesinde bile John Wick 4'ün ertelenme ihtimali bulunuyordu. Lionsgate, filmin vizyon tarihini geçtiğimiz yıl 21 Mayıs 2021 olarak açıkladı ancak hemen sonrasında Warner Bros da aynı tarihe Matrix 4 filmini yerleştirdi. Her iki film de hemen hemen aynı kitleye hitap ediyor. Aynı gün vizyona girmeleri gişe hasılatlarını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla Lionsgate'in zaten John Wick 4'ü ertelemesi bekleniyordu.  

    Son yılların belki de en başarılı aksiyon serisi olan John Wick, her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarıyor. 20 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan John Wick (2014), dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 (2017) ise bu rakamı tam ikiye katladı ve 171 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Son olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren John Wick: Chapter 3 filmi de 326 milyon dolar hasılata ulaştı ve yine bir önceki film neredeyse ikiye katlanmış oldu.



    https://collider.com/john-wick-4-release-date-delayed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Maskeyle öldürsün.
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    husoerg_22 (Hüseyin Ergören) 1 hf. yeni yorumcu
    Sağlık olsun. Bekleriz
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    en sevdiğim filmlerden sıka sıka ilerlemeli
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    6s 1 hf.
    Yazık olmuş ben de 1/4 yıl ertelenmiştir diye umuyordum.
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