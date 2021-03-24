John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi

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Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi için çekimlerin başlangıç tarihi açıklandı. Ancak bir sonraki film için kötü bir haber paylaşıldı.

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Geçtiğimiz günlerde filmden şaşırtıcı bir haber paylaşılmıştı. İlk filmlerin senaristi olan Derek Kolstad'in yeni filmlerde senarist olmayacağı açıklanmıştı. Bu haber yeni filmler için bir tedirginlik yarattı diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde de Collider'in yaptığı haberle dördüncü filmin çekim tarihi açıklandı.

John Wick 4'ün çekimleri Haziran 2021'de başlayacak. Normalde beşinci filmin çekimleri de dördüncü filmin çekimlerinin hemen ardından başlayacaktı. Ancak son açıklamaya göre dördüncü beşinci filmin çekimleri artık arka arkaya yapılmayacak. Bu ertelenmenin sebebi Covid-19. Dördünci filmin çekimleri Berlin, Paris, Japonya ve New York'ta yapılacak.

John Wick 4 filmi 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak. Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor.

https://collider.com/john-wick-4-filming-story-details/

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