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    John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi

    Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekim tarihi açıklandı. NE yazık ki beşinci filmin çekimleri ertelendi.
    24 Mart 2021, 22:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi
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    Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi için çekimlerin başlangıç tarihi açıklandı. Ancak bir sonraki film için kötü bir haber paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Warner Bros filmlerinin vizyon tarihinde HBO Max'te yayınlanma durumu 2022'de bitebilir"

    Geçtiğimiz günlerde filmden şaşırtıcı bir haber paylaşılmıştı. İlk filmlerin senaristi olan Derek Kolstad'in yeni filmlerde senarist olmayacağı açıklanmıştı. Bu haber yeni filmler için bir tedirginlik yarattı diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde de Collider'in yaptığı haberle dördüncü filmin çekim tarihi açıklandı.

    John Wick 4'ün çekimleri Haziran 2021'de başlayacak. Normalde beşinci filmin çekimleri de dördüncü filmin çekimlerinin hemen ardından başlayacaktı. Ancak son açıklamaya göre dördüncü beşinci filmin çekimleri artık arka arkaya yapılmayacak. Bu ertelenmenin sebebi Covid-19. Dördünci filmin çekimleri Berlin, Paris, Japonya ve New York'ta yapılacak. 

    John Wick 4 filmi 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak. Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor.



    https://collider.com/john-wick-4-filming-story-details/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli Cüneyt Arkın filmi
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu saatten sonra bilim kurgu dan başkası izlenmez boşa çekiyorlar marvell serileride güzel
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