John Wick, Cumartesi günü YouTube üzerinden ücretsiz gösterilecek

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İlki 2014 yılında beyazperdede izleyicilerle buluşan, sonrasındaki süreçte 2 devam filmi çekilen ve dördüncü filmin ise 2022 yılında vizyona girmesini beklediğimiz John Wick serisi, aksiyon severlerin izlemekten keyif aldığı yapımlar arasında yer alıyor.

Filmin yapımcısı Lionsgate ise bir süredir Lionsgate Live adı altında bir etkinlik yürütüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle işlerini kaybeden sinema çalışanlarına yardım toplamak adına yürütülen bu etkinlikte "The Hunger Games", "Dirty Dancing", "La La Land" gibi yapımları ücretsiz olarak gösteren şirket, 9 Mayıs Cumartesi TSİ sabaha karşı 04.00’da John Wick’i yayınlayacak.

Ayrıca Bkz. "RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu"

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Lionsgate Movies YouTube kanalı ile Fandango Movieclips YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek filmin gösterimi öncesi Halloween filmlerinden tanıdığımız ünlü aktris Jamie Lee Curtis’in sunuculuğunda Jown Wick serisinde yer almış aktör ve aktrislerin röportajlarına yer verilecek.

Filmin oyuncu ve yönetmenleri, söyleşi yapacak

Gösterim öncesi yapılacak söyleşiye serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves ve 3. filmde Sofia karakterine hayat veren Halle Berry ile yönetmenler Chad Stahelski ve David Leitch ile diğer bazı oyuncular da katılacak.

Etkinlik sırasında istekli izleyiciler ise Will Rogers Derneğine para yardımında bulunabilecek.

İlgili YouTube kanallarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Lionsgate Movies YouTube kanalı

Fandango Movieclips YouTube kanalı

https://www.highsnobiety.com/p/john-wick-streaming-free/

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