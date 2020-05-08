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    John Wick, Cumartesi günü YouTube üzerinden ücretsiz gösterilecek

    Koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden sinema çalışanlarına yardım toplamak adına YouTube üzerinde etkinlik düzenleyen Lionsgate, Cumartesi günü John Wick'i ücretsiz yayınlayacak.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    John Wick, Cumartesi günü YouTube üzerinden ücretsiz gösterilecek
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    İlki 2014 yılında beyazperdede izleyicilerle buluşan, sonrasındaki süreçte 2 devam filmi çekilen ve dördüncü filmin ise 2022 yılında vizyona girmesini beklediğimiz John Wick serisi, aksiyon severlerin izlemekten keyif aldığı yapımlar arasında yer alıyor.

    Filmin yapımcısı Lionsgate ise bir süredir Lionsgate Live adı altında bir etkinlik yürütüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle işlerini kaybeden sinema çalışanlarına yardım toplamak adına yürütülen bu etkinlikte "The Hunger Games", "Dirty Dancing", "La La Land" gibi yapımları ücretsiz olarak gösteren şirket,  9 Mayıs Cumartesi TSİ sabaha karşı 04.00’da John Wick’i yayınlayacak.

    Ayrıca Bkz. "RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu"

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    Lionsgate Movies YouTube kanalı ile Fandango Movieclips YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek filmin gösterimi öncesi Halloween filmlerinden tanıdığımız ünlü aktris Jamie Lee Curtis’in sunuculuğunda Jown Wick serisinde yer almış aktör ve aktrislerin röportajlarına yer verilecek.

    Filmin oyuncu ve yönetmenleri, söyleşi yapacak

    Gösterim öncesi yapılacak söyleşiye serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves ve 3. filmde Sofia karakterine hayat veren Halle Berry ile yönetmenler Chad Stahelski ve David Leitch ile diğer bazı oyuncular da katılacak.

    Etkinlik sırasında istekli izleyiciler ise Will Rogers Derneğine para yardımında bulunabilecek.

    İlgili YouTube kanallarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

    Lionsgate Movies YouTube kanalı

    Fandango Movieclips YouTube kanalı



    https://www.highsnobiety.com/p/john-wick-streaming-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bullx 1 hf. en beğenilen Hakimutata Insane
    izleme kardeş ozaman, kimse zorla izlettirmiyor ya.


    adı üzerinde aksiyon filmi
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. bullx
    Kes! Sanamı Kaldı Abem Bana Eleştiri Yapma
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    White Water 1 hf. Hakimutata Insane
    Ben John Wick'i eleştirebilirim ama kimse beni eleştiremez!
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    YOURMOVE 1 hf.
    1 adam vs 23923892893 kişi.
    Öldür öldür dur.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    matador_mirkhan 1 hf. YOURMOVE
    Eski kara murat filmleri gibi xD ama izlemesi keyifli:)
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Irishman (Boşver Adımı) 5 gün
    Yabancıların Recep İvedik'i olma yolunda başarılı adımlarla gidiyor. Bu izledikleriniz o kadar sığ yapımlar ki. Bir eleştirmenle sadece 10 dakika bu seri üzerine söyleşi yapsam hayattan soğurum.



    Yıllar geçtikçe konu derinliği ve sinema tekniği dibe doğru gidiyor. Bu seri de buna bir örnek. Tek bir film olarak kalmalıyken ilk filmden bile kötü iki devam filmiyle paranın kitabını yazdılar.
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    tarox (Taner B) 5 gün
    YouTube üzerinden izlemem, torrent indirip daha yüksek kalitede izlerim
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    pars.42 (M.Sami ) 5 gün
    aksiyon sahneleri çok kötü 5 para etmez saçma sapan bir filmdi.ilkini seyrettikten sonra serini diğer filimlerini seyretmeye gerek kalmadı.
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    Hunter_Soldier (Can Orhan) 1 hf.
    izleyebilen var mı?
    denemek istedim ama sayfalarında çıkmıyor
    Yanıtla +1
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    kayamtky 1 hf.
    Sokağa çıkma yasağında, kardeşimle birlikte evde ki projeksiyon sistemim de john wick 1-2-3 tüm seriyi arka arkaya seyrettik, benim üçüncü, kardeşimin ilk seyredişi ve hayran oldu.
    "John Wick" ve "Ip Man" film serisi arşivim de olup, defalarca seyretmekten asla bıkmayacağım sürükleyici filmler.

    Bazen beynimiz bir şeye kafa yormak istemez, sadece sürüklenmek ve eğlenmek ister, işte bu tür filmler bunu sağlıyor.
    Bu filmlerden nefret edenler de var, onlara da saygı duyarım.
    Her şey de mantık arayanlar J. Wick den uzak dursun.
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    El Prezidente (can ) 1 hf.
    geçen sene jw1 ve jw2 netflix'e geldiydi. jw2 biz izleyemeden geri kalktıydı belki öbür hafta da jw2'yi gösterirler.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Netflix’e gelsin , YouTube ne alaka 😀
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    xfeyyaz 1 hf.
    Türkçe altyazı
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    24401 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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