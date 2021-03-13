John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek

2014 yılında yayınlanan John Wick filmi ile popülerleşen filmin yönetmenChad Stahelski'nin yeni projesi belli oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre Chad Stahelski, Classified isimli yeni bir filmi yönetecek. Film ile ilgili şu an için çok fazla bilgi ne yazık ki yok. Ancak filmin Indiana Jones ve Die Hard karışımı tarzında bir film olacağı ve türü aksiyon gerilim olacağı biliniyor. Gerilim unsuru özellikle vurgulanmış.

Filmin yapımcılığını Jason Spitz, Alex Young ve Trevor Engelson üstlenecek. Yayın tarihi gibi ana detaylar da ne yazık ki şuan için bilinmiyor.

John Wick 4, 2022'de geliyor

Chad Stahelski'nin yönettiği, Keanu Reeves'in başrolüdne olduğu John Wick serisinin dördüncü filmi 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Ancak salgının getirdiği takvim sıkışıklığı sebebiyle film ertelenebilir. Ayrıca John Wick 5 de geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ancak ne yazık ki onunla ilgil bir ayrıntı bilinmiyor.

https://deadline.com/2021/03/chad-stahelski-new-line-classified-thriller-die-hard-meets-indiana-jones-john-wick-1234711436/

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