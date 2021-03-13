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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek

    Son yılların popüler aksiyon filmi serilerinden John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmi olan Classified'ı yönetecek.
    13 Mart 2021, 14:00 (2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek

    2014 yılında yayınlanan John Wick filmi ile popülerleşen filmin yönetmenChad Stahelski'nin yeni projesi belli oldu. 

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    Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre Chad Stahelski, Classified isimli yeni bir filmi yönetecek. Film ile ilgili şu an için çok fazla bilgi ne yazık ki yok. Ancak filmin Indiana Jones ve Die Hard karışımı tarzında bir film olacağı ve türü aksiyon gerilim olacağı biliniyor. Gerilim unsuru özellikle vurgulanmış.

    Filmin yapımcılığını Jason Spitz, Alex Young ve Trevor Engelson üstlenecek. Yayın tarihi gibi ana detaylar da ne yazık ki şuan için bilinmiyor. 

    John Wick 4, 2022'de geliyor

    Chad Stahelski'nin yönettiği, Keanu Reeves'in başrolüdne olduğu John Wick serisinin dördüncü filmi 27 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Ancak salgının getirdiği takvim sıkışıklığı sebebiyle film ertelenebilir. Ayrıca John Wick 5 de geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ancak ne yazık ki onunla ilgil bir ayrıntı bilinmiyor.



    https://deadline.com/2021/03/chad-stahelski-new-line-classified-thriller-die-hard-meets-indiana-jones-john-wick-1234711436/
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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İkisinin karışımı uncharted oluyo sanki.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne yapılıyormuş tam olarak şimdi anlamadım. Indiana Jones’tan ne alacaklar, Die Hard’tan ne alacaklar tam açıklasalarmış. Fantastikle, milenyum tehlikelerinin birleştiği bir aksiyon mu ne yani..
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İkisinin karışımı uncharted oluyo sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ti7800 (Eddie Morra) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Bravoo güzel tespit.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    imdb deki en iyi 100 filmin karışımını yapsınlar film 10 saat sürsün :D
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