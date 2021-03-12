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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosundan ilk isimler belli oldu

    Amazon'un popüler dizisi The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan dizinin kadrosundan ilk iki isim belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Mart 2021, 17:45 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosundan ilk isimler belli oldu
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    Son zamanların en popüler dizilerinden biri haline gelen The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan yeni bir dizi geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Duyurulmasından bu yana ne yazık ki pek fazla detay açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ilk oyuncular açıklandı.

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    Yine Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin ismi şu an ne yazık ki bilinmiyor. Geçtiğimiz saatlerde diziye katılan oyuncular ise Lizze Broadway ve Jaz Sinclair. Her iki ismin de ne yazık ki çok bilindik yapımları bulunmuyor. Yine her iki isim de dizide süper gücü olan gençleri oynayacak.

    Yine +18 yaş sınırına sahip olacak dizinin X-Men ile dalga geçeceği bir yapım olacağı düşünülüyor. Dizi, Amerika'nın Vought International tarafından yönetilen tek süper kahraman üniversitesinde okuyan, en iyi kontratları alabilmek ve en iyi şehirlerde çalışabilmek için rekabet içerisinde olan genç süper kahramanları konu alacak.

    Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi bilinmiyor. Şu anda The Boys'un üçüncü sezonu için de çekimler devam ediyor ve bu yıl sonunda yayınlanması bekleniyor.



    https://www.gamesradar.com/the-boys-spinoff-adds-two-new-supes-to-its-cast/
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    BLasTeaR 2 saat önce

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    TheJudgé 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fallofahero (Can Aydemir) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    habere 2 kişinin resmini de eklesiniz hoş olmaz mıydı
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