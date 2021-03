The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosundan ilk isimler belli oldu

Tam Boyutta Gör

Son zamanların en popüler dizilerinden biri haline gelen The Boys'un yan hikayesini anlatacak olan yeni bir dizi geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Duyurulmasından bu yana ne yazık ki pek fazla detay açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ilk oyuncular açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti"

Yine Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizinin ismi şu an ne yazık ki bilinmiyor. Geçtiğimiz saatlerde diziye katılan oyuncular ise Lizze Broadway ve Jaz Sinclair. Her iki ismin de ne yazık ki çok bilindik yapımları bulunmuyor. Yine her iki isim de dizide süper gücü olan gençleri oynayacak.

Yine +18 yaş sınırına sahip olacak dizinin X-Men ile dalga geçeceği bir yapım olacağı düşünülüyor. Dizi, Amerika'nın Vought International tarafından yönetilen tek süper kahraman üniversitesinde okuyan, en iyi kontratları alabilmek ve en iyi şehirlerde çalışabilmek için rekabet içerisinde olan genç süper kahramanları konu alacak.

Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi bilinmiyor. Şu anda The Boys'un üçüncü sezonu için de çekimler devam ediyor ve bu yıl sonunda yayınlanması bekleniyor.

https://www.gamesradar.com/the-boys-spinoff-adds-two-new-supes-to-its-cast/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.