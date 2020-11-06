Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı

    Harry Potter ile aynı evrende geçen Fantastic Beasts isimli film serisinin başrollerinden Johnny Depp, serideki rolünü bıraktığını açıkladı ve bunu Warner Bros. istemiş.
    5 gün
    5,4b
    2
    8
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter ile aynı evrende geçen ve Harry Potter'ın hikayesinden yıllar öncesini konu alan Fantastic Beasts ya da Türkçesi ile Fantastik Canavarlar serisinin başrollerinden Johhny Depp, seriden ayrıldığını açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor

    Ayrıca Bkz. "Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı"

    İlk filmi 2016 yılında yayınlanan Fantastic Beasts serisi, evrenin önemli büyücülerinden Albus Dumbledore ve Gellert Grindelwald arasındaki savaşa odaklanıyordu. Filmde Grindelwald karakterini ise Johnny Depp canlandırıyordu ancak ilk filmin sonunda ve ikinci filmin genel olarak tamamında gördüğümüz oyuncu seriyi bıraktığını açıkladı.

    Johnny Depp'in şahsi Instagram sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre, rolü bırakmasını Warner Bros. yani filmi yayınlayan stüdyo istemiş. Fantastic Beasts serisinin yeni filmi şu sıralar çekim aşamasında ancak Johnny Depp, Amber Heard ile arasındaki enteresan davadan dolayı çekimlere katılamamıştı.

    Johnny Depp'in açıklamasına göre Warner Bros.'un bunu istememe sebebi de zaten bu dava. Warner Bros.'un açıklamasına göre Gellert Grinderlwald için yeni bir oyuncu seçimi yapılacak ve üçüncü filmden itibaren o oyuncuyu izleyeceğiz. Üçüncü filmin vizyon tarihi de bu olayın ardından 2022 yazına ertelendi.



    https://www.ign.com/articles/johnny-depp-drops-out-of-fantastic-beasts-franchise-following-allegations Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    47 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Seri kötü onu bir kenara koyuyorum ama bence çok yanlış bir karar. Sonuçta 2 filmdir o rolde Johnny depp'i izliyoruz alıştık bir kere ayrıca iyi bir oyuncuda. İzleyicinin bu değişikliğe iyi bir tepki vereceğini sanmıyorum .
    Seri kötü onu bir kenara koyuyorum ama bence çok yanlış bir karar. Sonuçta 2 filmdir o rolde Johnny depp'i izliyoruz alıştık bir kere ayrıca iyi bir oyuncuda. İ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    nuksws_99 (dasasd ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çöp film, kendini kurtarmış .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk filmi fena değildi ikincisi bile zorlamaydı , her filme seri çekmeleri gerekmiyor ayrılması iyi olmuş. Sonuçta artık teknoloji çok gelişti kimse fark etmeyecektir bile..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Manhunt Three 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Seride bulunan tek iyi şeydi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cenkakay08 (cenk akay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    La daha bu gün yeniden yapımcıyla anlaşma imzaladı haberi vardı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    strathmorea (alper ozan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk film çok çok güzeldi ama ikinci film çorba gibi, bir süre sonra öyle koptum ki filmden, ne nerede, kim kimle ne yapıyor karman çorman bir şey oldu
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DeliKulaBey (Mehmet Tan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci film rezaletti. İlk film fena değildi. Oyuncu değişikliğini kötü yanını da ancak iyi bir senaryo kurtarır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Seri kötü onu bir kenara koyuyorum ama bence çok yanlış bir karar. Sonuçta 2 filmdir o rolde Johnny depp'i izliyoruz alıştık bir kere ayrıca iyi bir oyuncuda. İzleyicinin bu değişikliğe iyi bir tepki vereceğini sanmıyorum .
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim izliyo ki bu filmi berbat
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir 4 gün Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi 5 gün Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor 5 gün Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var 5 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Kasım 2020 5 gün Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü 5 gün Yerli Bracksoft geliştiricisi yeni oyununu yayınladı 5 gün AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor 5 gün Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu 5 gün The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi 5 gün Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı Sonraki PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor 5 gün DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı 5 gün Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı 5 gün Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller 5 gün PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı 5 gün Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır 5 gün Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız