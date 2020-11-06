Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı

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Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter ile aynı evrende geçen ve Harry Potter'ın hikayesinden yıllar öncesini konu alan Fantastic Beasts ya da Türkçesi ile Fantastik Canavarlar serisinin başrollerinden Johhny Depp, seriden ayrıldığını açıkladı.

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İlk filmi 2016 yılında yayınlanan Fantastic Beasts serisi, evrenin önemli büyücülerinden Albus Dumbledore ve Gellert Grindelwald arasındaki savaşa odaklanıyordu. Filmde Grindelwald karakterini ise Johnny Depp canlandırıyordu ancak ilk filmin sonunda ve ikinci filmin genel olarak tamamında gördüğümüz oyuncu seriyi bıraktığını açıkladı.

Johnny Depp'in şahsi Instagram sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre, rolü bırakmasını Warner Bros. yani filmi yayınlayan stüdyo istemiş. Fantastic Beasts serisinin yeni filmi şu sıralar çekim aşamasında ancak Johnny Depp, Amber Heard ile arasındaki enteresan davadan dolayı çekimlere katılamamıştı.

Johnny Depp'in açıklamasına göre Warner Bros.'un bunu istememe sebebi de zaten bu dava. Warner Bros.'un açıklamasına göre Gellert Grinderlwald için yeni bir oyuncu seçimi yapılacak ve üçüncü filmden itibaren o oyuncuyu izleyeceğiz. Üçüncü filmin vizyon tarihi de bu olayın ardından 2022 yazına ertelendi.

https://www.ign.com/articles/johnny-depp-drops-out-of-fantastic-beasts-franchise-following-allegations

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