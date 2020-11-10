Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı

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Harry Potter ile aynı evrende geçen ve 2016 yılında başlayan Fantastic Beasts serisinin yeni filmi, geçtiğimiz gün Johnny Depp'in ayrılmasının ardından ertelenmişti ancak yeni vizyon tarihi bilinmiyordu. Geçtiğimiz saatlerde filmin yeni vizyon tarihi paylaşıldı.

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Johnny Depp'in açıklamasıan göre Warner Bros., Johnny Depp'in davası sebebiyle kendisinin filmden ayrılmasınıistemiş ve o da ayrılmıştı. Bunun üzerine de Johnny Depp'in oynayacağı karakter için yeni bir oyuncu seçileceği açıklanmıştı. Bu yüzden film ertelendi. Normalde 12 Kasım 2021 olan vizyon tarihi ertelendi ve yeni vizyon tarihi 15 Temmuz 2022 oldu.

Ayrıca The Hollywood Reporter'ın yaptığı bir diğer habere göre Johnny Depp, sadece bir sahne çekmiş olduğu Fantastic Beasts 3 filminden ayrılmasına rağmen kontratı sebebiyle film ücretinin tamamını alacak. Bu ücretin de 8 haneli bir sayı olduğu söyleniyor.

Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik.

https://comicbook.com/movies/news/fantastic-beasts-3-delayed-new-release-date-johnny-depp-exit/

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