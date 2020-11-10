Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı

Harry Potter ile aynı evrende geçen ve 2016 yılında başlayan Fantastic Beasts serisinin yeni filmi, geçtiğimiz gün Johnny Depp'in ayrılmasının ardından ertelenmişti ancak yeni vizyon tarihi bilinmiyordu. Geçtiğimiz saatlerde filmin yeni vizyon tarihi paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor
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Johnny Depp'in açıklamasıan göre Warner Bros., Johnny Depp'in davası sebebiyle kendisinin filmden ayrılmasınıistemiş ve o da ayrılmıştı. Bunun üzerine de Johnny Depp'in oynayacağı karakter için yeni bir oyuncu seçileceği açıklanmıştı. Bu yüzden film ertelendi. Normalde 12 Kasım 2021 olan vizyon tarihi ertelendi ve yeni vizyon tarihi 15 Temmuz 2022 oldu.
Ayrıca The Hollywood Reporter'ın yaptığı bir diğer habere göre Johnny Depp, sadece bir sahne çekmiş olduğu Fantastic Beasts 3 filminden ayrılmasına rağmen kontratı sebebiyle film ücretinin tamamını alacak. Bu ücretin de 8 haneli bir sayı olduğu söyleniyor.
Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik.
https://comicbook.com/movies/news/fantastic-beasts-3-delayed-new-release-date-johnny-depp-exit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
film zaten çok vasattı depp için iyi olmuş. warner bross yapım maliyetini bile çıkarırsa sevinsin bu karardan sonra
Tek bir sahne için çok iyi. Ayrıca şu aptal filmi sırf Depp var diye izlemiştim, film gerçekten rezildi. Depp'in böyle bir çöpte yer almaması daha iyi.