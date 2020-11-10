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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı

    Normalde 12 Kasım 2021'de vizyona girecek olan Harry Potter ile aynı evrende geçen Fantastic Beasts serisinin üçüncü filmi Johnny Depp'in ayrılışının ardından ertelenmişti.
    1 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı
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    Harry Potter ile aynı evrende geçen ve 2016 yılında başlayan Fantastic Beasts serisinin yeni filmi, geçtiğimiz gün Johnny Depp'in ayrılmasının ardından ertelenmişti ancak yeni vizyon tarihi bilinmiyordu. Geçtiğimiz saatlerde filmin yeni vizyon tarihi paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı"

    Johnny Depp'in açıklamasıan göre Warner Bros., Johnny Depp'in davası sebebiyle kendisinin filmden ayrılmasınıistemiş ve o da ayrılmıştı. Bunun üzerine de Johnny Depp'in oynayacağı karakter için yeni bir oyuncu seçileceği açıklanmıştı. Bu yüzden film ertelendi. Normalde 12 Kasım 2021 olan vizyon tarihi ertelendi ve yeni vizyon tarihi 15 Temmuz 2022 oldu.

    Ayrıca The Hollywood Reporter'ın yaptığı bir diğer habere göre Johnny Depp, sadece bir sahne çekmiş olduğu Fantastic Beasts 3 filminden ayrılmasına rağmen kontratı sebebiyle film ücretinin tamamını alacak. Bu ücretin de 8 haneli bir sayı olduğu söyleniyor.

    Film yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler ve Jessica Williams bulunuyor şimdilik.



    https://comicbook.com/movies/news/fantastic-beasts-3-delayed-new-release-date-johnny-depp-exit/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    47 dakika önce
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    1 saat önce
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amber Heard denen pislik kadının yaptığına bak ya.
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MertDrx
    hocam kadın döven adamın sırf kendisini sevdiğim için yanında duracak değilim. burada olay başka. amber denen kadın dünyada sıkıntılarla yüzleşen kadınların konumunu kullanıp aşağılık bir iftira attı. iftira diyorum çünkü geçenlerde ses kaydı çıktı bunun. korumalarının ifadesi var. o var bu var sinirlenince bir yerlere saldıran, bir şeyler fırlatan insanlar var. etrafınızda da vardır belki. görüntüsü güzel görünen bu canavar da onlardan birisi işte. misal karayip korsanları zamanı adama fırlattığı şişeden johhnynin parmağı kesilmiş. film lekelenmesin diye yalan söylemişler. ses kaydında bile hadi söyle bakalım 50 küsür kiloluk kadının sana fiziksel şiddette bulunduğu kim inanır sana falan diyor. sinirlenince delirdiğini de ifade ediyor kendisi. çünkü erkek kadını döver genellemesine sığınmak istiyor. yıllardır itirazlar ile devam ediyor işler. johhnye deli gibi aşık winona da reddediyor bunu. adamın karakteri öyle agresif delirmeli falan değil demek ki. tabi burada durum ne? adamın başı dertten kurtulmuyor. bu ses kayıtları sonrası amber aquaman 2 den kovuldu mu ? hayır. Fiziksel olarak güçlü olduğundan ve genelde kadını döven birisi olarak görüldüğü için direk erkeğe ön yargılı yaklaşılırsa bunu kendine yontan yılanlar da olacaktır. çok üzücü gerçekten. cinsiyetten bağımsız keşke gerçekten madur olan kazansa.
    hocam kadın döven adamın sırf kendisini sevdiğim için yanında duracak değilim. burada olay başka. amber denen kadın dünyada sıkıntılarla yüzleşen kadınların kon...
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    _Raistlin_Majere_ 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    arkadaş mağarada mı yaşıyorsunuz siz? amber heard in şiddet olayının iftira olduğuna dair de çok fazla gelişme çıktı, ayrıca depple evliyken başka insanlarla yaptığı threesomelar(elon musk ı da içeren) , başka insanlarla uzun süreli ilişkiler olmak üzere pek çok rezilliği çıktı.



    film zaten çok vasattı depp için iyi olmuş. warner bross yapım maliyetini bile çıkarırsa sevinsin bu karardan sonra
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Johnny Depp, sadece bir sahne çekmiş olduğu Fantastic Beasts 3 filminden ayrılmasına rağmen kontratı sebebiyle film ücretinin tamamını alacak. Bu ücretin de 8 haneli bir sayı olduğu söyleniyor.




    Tek bir sahne için çok iyi. Ayrıca şu aptal filmi sırf Depp var diye izlemiştim, film gerçekten rezildi. Depp'in böyle bir çöpte yer almaması daha iyi.
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    lucifered 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir karakter ve aktörü ortadan kaldırmış olmak :( izlenmez artık bitmiştir benim için
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tarz roller için yaşlıydı. uçuk kaçık rollere gireceğine birazda torununu büyüten dede rollerine girsin artk
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amber Heard denen pislik kadının yaptığına bak ya.
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    V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ridianod
    Ne yapmış bu kadın? Kaliteli bir kadındır.
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    hanıncipsi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum , en başta wb ve jk arkasında durma kararı almıştı ki filmi bir tık üste çıkardığını düşünüyorum
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