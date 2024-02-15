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    Joker 2'den üç yeni görsel daha yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Joker 2'den üç yeni görsel daha yayınlandı. Yönetmen Todd Phillips'in paylaştığı görseller, Joker ile Harley Quinn'i bir arada resmediyor.
    Joker 2'den yeni görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Joker 2 olacak. Son yıllarda çıkan en başarılı çizgi roman uyarlamalarından biri olan 2019 yapımı Joker'ın merakla beklenen devam filmi, 4 Ekim'de vizyona girecek.

    Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden yeni görseller de gelmeye devam ediyor. Filmin yönetmeni Todd Phillips, bugün Instagram hesabı üzerinden Joker 2'den üç yeni görsel daha paylaştı. Todd Phillips'in paylaştığı bu görseller, Joaquin Phoenix'in Joker'ı ile Lady Gaga'nın hayat vereceği Harley Quinn'i bir arada görmemizi sağlıyor. Bunu yaparken de Joker 2'nin ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olacağını gösteriyor. Zira Joaquin Phoenix'in ilk görseldeki makyajı, ilk filmdeki artık ikonikleşmiş olan makyajının birebir aynısı.

    Joker 2, 4 Ekim'de Vizyona Girecek

    Joker 2 ilk ortaya çıktığında bunun bir müzikal olacağı konuşuluyordu. Son dönemde gelen bilgiler ise filmin türünün müzikal olmayacağını, sadece filmin içinde müzikal sekansların yer alacağını gösteriyor. Harley Quinn rolü için ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın tercih edilmiş olmasında da bu müzikal unsurların payı büyük.

    Todd Phillips, aslında ilk filmde de gerek Joker'ın dans koreografileri, gerekse Hildur Guðnadóttir'in şahane müziklerini kullanım şekliyle müzikal türünden beslenmişti. Ancak bu kez filmin müzikal türüne daha doğrudan temas edecek olması, seyircilerin bu değişime nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorunun cevabını almak içinse filmin vizyona gireceği 4 Ekim 2024'ü beklememiz gerekiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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