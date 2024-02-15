Joker 2'den üç yeni görsel daha yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Joker 2 olacak. Son yıllarda çıkan en başarılı çizgi roman uyarlamalarından biri olan 2019 yapımı Joker'ın merakla beklenen devam filmi, 4 Ekim'de vizyona girecek.

Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden yeni görseller de gelmeye devam ediyor. Filmin yönetmeni Todd Phillips, bugün Instagram hesabı üzerinden Joker 2'den üç yeni görsel daha paylaştı. Todd Phillips'in paylaştığı bu görseller, Joaquin Phoenix'in Joker'ı ile Lady Gaga'nın hayat vereceği Harley Quinn'i bir arada görmemizi sağlıyor. Bunu yaparken de Joker 2'nin ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olacağını gösteriyor. Zira Joaquin Phoenix'in ilk görseldeki makyajı, ilk filmdeki artık ikonikleşmiş olan makyajının birebir aynısı.

Joker 2, 4 Ekim'de Vizyona Girecek

Joker 2 ilk ortaya çıktığında bunun bir müzikal olacağı konuşuluyordu. Son dönemde gelen bilgiler ise filmin türünün müzikal olmayacağını, sadece filmin içinde müzikal sekansların yer alacağını gösteriyor. Harley Quinn rolü için ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın tercih edilmiş olmasında da bu müzikal unsurların payı büyük.

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Todd Phillips, aslında ilk filmde de gerek Joker'ın dans koreografileri, gerekse Hildur Guðnadóttir'in şahane müziklerini kullanım şekliyle müzikal türünden beslenmişti. Ancak bu kez filmin müzikal türüne daha doğrudan temas edecek olması, seyircilerin bu değişime nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorunun cevabını almak içinse filmin vizyona gireceği 4 Ekim 2024'ü beklememiz gerekiyor.

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