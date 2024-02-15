Joker 2'den üç yeni görsel daha yayınlandı

Joker: Folie À Deux adını taşıyan devam filmi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, filmden yeni görseller de gelmeye devam ediyor. Filmin yönetmeni Todd Phillips, bugün Instagram hesabı üzerinden Joker 2'den üç yeni görsel daha paylaştı. Todd Phillips'in paylaştığı bu görseller, Joaquin Phoenix'in Joker'ı ile Lady Gaga'nın hayat vereceği Harley Quinn'i bir arada görmemizi sağlıyor. Bunu yaparken de Joker 2'nin ilk filmle oldukça benzer bir tona sahip olacağını gösteriyor. Zira Joaquin Phoenix'in ilk görseldeki makyajı, ilk filmdeki artık ikonikleşmiş olan makyajının birebir aynısı.
Joker 2, 4 Ekim'de Vizyona Girecek
Joker 2 ilk ortaya çıktığında bunun bir müzikal olacağı konuşuluyordu. Son dönemde gelen bilgiler ise filmin türünün müzikal olmayacağını, sadece filmin içinde müzikal sekansların yer alacağını gösteriyor. Harley Quinn rolü için ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın tercih edilmiş olmasında da bu müzikal unsurların payı büyük.
Todd Phillips, aslında ilk filmde de gerek Joker'ın dans koreografileri, gerekse Hildur Guðnadóttir'in şahane müziklerini kullanım şekliyle müzikal türünden beslenmişti. Ancak bu kez filmin müzikal türüne daha doğrudan temas edecek olması, seyircilerin bu değişime nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu sorunun cevabını almak içinse filmin vizyona gireceği 4 Ekim 2024'ü beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.