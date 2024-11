James Gunn, Joker dizisi iddialarına açıklık getirdi

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinema dünyasında en çok ses getiren haberlerden biri de bir Joker dizisi çekileceği iddiası oldu. İddiaya göre The Penguin dizisinin başarısından cesaret alan HBO, şimdi bir de Joker dizisi çekecekti. The Penguin gibi bu yeni dizi de The Batman filmiyle aynı evrende geçecekti. Joker'ı ise, The Batman filminin sonunda kısaca gördüğümüz Barry Keoghan canlandıracaktı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, DC hayranları tarafından James Gunn'a soruldu. DC Films'in başındaki isim olan James Gunn, pek çok kişiden böyle bir soru gelmesi üzerine konuya açıklık getirdi. Bu haberleri kesin bir dille yalanlayan Gunn, böyle bir gelişme olmadığı gibi bir Joker dizisinin hiçbir zaman gündeme dahi gelmediğini açıkladı.

Joker, The Batman II ve III'te Yer Alabilir

Barry Keoghan'ın Joker'ı, iddia edildiği gibi kendi dizisine kavuşmayacak belki ama bu karakteri muhtemelen gelecek The Batman filmlerinde göreceğiz. Şu ana kadar gelen haberler, Joker'ın The Batman II'de yine ufak bir role sahip olacağını, asıl kötü karakter hâline geleceği filmin ise The Batman III olacağını söylüyor. Tabii şimdilik bu da bir söylentiden ibaret.

Robert Pattinson'ın Batman'i ile Barry Keoghan'ın Joker'ının Arkham'da yüzleştiği sahneyi aşağıda bulabilirsiniz. Bu sahne filmin kendisi yer almasa da filmin çıkışından kısa süre sonra doğrudan DC Films tarafından paylaşılmıştı.

