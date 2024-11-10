James Gunn, Joker dizisi iddialarına açıklık getirdi

Sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, DC hayranları tarafından James Gunn'a soruldu. DC Films'in başındaki isim olan James Gunn, pek çok kişiden böyle bir soru gelmesi üzerine konuya açıklık getirdi. Bu haberleri kesin bir dille yalanlayan Gunn, böyle bir gelişme olmadığı gibi bir Joker dizisinin hiçbir zaman gündeme dahi gelmediğini açıkladı.
Joker, The Batman II ve III'te Yer Alabilir
Barry Keoghan'ın Joker'ı, iddia edildiği gibi kendi dizisine kavuşmayacak belki ama bu karakteri muhtemelen gelecek The Batman filmlerinde göreceğiz. Şu ana kadar gelen haberler, Joker'ın The Batman II'de yine ufak bir role sahip olacağını, asıl kötü karakter hâline geleceği filmin ise The Batman III olacağını söylüyor. Tabii şimdilik bu da bir söylentiden ibaret.
Robert Pattinson'ın Batman'i ile Barry Keoghan'ın Joker'ının Arkham'da yüzleştiği sahneyi aşağıda bulabilirsiniz. Bu sahne filmin kendisi yer almasa da filmin çıkışından kısa süre sonra doğrudan DC Films tarafından paylaşılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über