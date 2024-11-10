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    James Gunn, Joker dizisi iddialarına açıklık getirdi

    The Batman filmiyle aynı evrende geçen bir Joker dizisi çekileceği iddiası, DC hayranlarını heyecanlandırdı. DC Films Başkanı James Gunn, çok konuşulan bu iddialara açıklık getirdi.
    Joker dizisine haberler yalanlandı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sinema dünyasında en çok ses getiren haberlerden biri de bir Joker dizisi çekileceği iddiası oldu. İddiaya göre The Penguin dizisinin başarısından cesaret alan HBO, şimdi bir de Joker dizisi çekecekti. The Penguin gibi bu yeni dizi de The Batman filmiyle aynı evrende geçecekti. Joker'ı ise, The Batman filminin sonunda kısaca gördüğümüz Barry Keoghan canlandıracaktı.

    Sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, DC hayranları tarafından James Gunn'a soruldu. DC Films'in başındaki isim olan James Gunn, pek çok kişiden böyle bir soru gelmesi üzerine konuya açıklık getirdi. Bu haberleri kesin bir dille yalanlayan Gunn, böyle bir gelişme olmadığı gibi bir Joker dizisinin hiçbir zaman gündeme dahi gelmediğini açıkladı.

    Joker, The Batman II ve III'te Yer Alabilir

    Barry Keoghan'ın Joker'ı, iddia edildiği gibi kendi dizisine kavuşmayacak belki ama bu karakteri muhtemelen gelecek The Batman filmlerinde göreceğiz. Şu ana kadar gelen haberler, Joker'ın The Batman II'de yine ufak bir role sahip olacağını, asıl kötü karakter hâline geleceği filmin ise The Batman III olacağını söylüyor. Tabii şimdilik bu da bir söylentiden ibaret.

    Robert Pattinson'ın Batman'i ile Barry Keoghan'ın Joker'ının Arkham'da yüzleştiği sahneyi aşağıda bulabilirsiniz. Bu sahne filmin kendisi yer almasa da filmin çıkışından kısa süre sonra doğrudan DC Films tarafından paylaşılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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