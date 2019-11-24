JPMorgan, otomotiv bayi envanterini izlemek için özel bir blockchain test ediyor

Bankanın araç tüccarları için olan finansman kolunda, otomobil satıcılarının perakende envanterinden borç almalarını sağlayan bir döner kredi sistemi için patent başvurusu yaptı.

ABD'de satılan her otomobilin ayrı bir araç kimlik numarası (VIN) vardır. Banka, bunların bayilik katındaki denetim envanterinin etrafındaki yetersiz manuel noktalarını kaldırabilen bir dizi diğer telematik ve coğrafi konum algılayıcıları tarafından desteklenen bir blockchaine bağlanabileceğini düşünüyor.

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Chase Auto’daki araştırma ve geliştirme müdürü Kevin Point, “kredi verme süreci, periyodik olarak bayi lotundaki tüm envanterlerin fiziksel olarak kontrol edilmesini veya denetlenmesini içerir” dedi ve ekledi: ”Bu, bir insanın aslında bayiye gittiğini belirtir. Araçları seçer ve sonra kredinin ödenmesi durumunda, bayi ve bankanın muhasebe sisteminde bu envanteri uzlaştırır.''

Son birkaç yıldır yoğun bir şekilde blockchain testleri yapan JPMorgan gibi bankalar, artık neticesinde teknolojinin daha da yükseldiğini görecek pratik fırsatlar aramaktadır.

ABD'de her yıl yaklaşık 17 milyon yeni otomobil satıldığını ve kullanılmış araçları da düşününce kredi sisteminin içinde bulunan milyonlarca insan olduğunu belirten Point, blockchain sistemiyle takibin, zaman ve maliyet açısından ciddi tasarruflar sağlayacağını düşünüyor.

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Hareket, JPM tarafından geliştirilen özel bir Ethereum çeşidi olan Quorum blockchaini için hafif bir hareket. Önceden, nisap, sadece soyut finansal işlemler, borç vermek ya da muhabir bankaların ve benzerlerinin ödeme ağlarını bağlamak için kullanılıyordu. Buna karşılık, yeni Chase Varlıklar Ağı, fiziksel nesnelerin doğrulanmasını içerir.

JPMorgan'ın blockchain lideri Christine Moy, bunu gerçek bayilik ortaklarıyla test edilen ancak henüz üretimde olmayan bir pilot sistem olarak nitelendirdi. Ayrıca, Varlıklar Ağı'nın daha geniş bir şekilde uygulanabileceğini ve JPMorgan'ın otomobil üreticilerine blockchain sistemi hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Moy, “Sadece JPMorgan ve Chase Auto'nun kendi sorununu çözmek için değil, temel olarak araç ve ekipman endüstrisinde büyük ölçüde fayda sağlayacak” dedi ve ekledi: “Varlıklar Ağı bu özel uygulama ve kullanım durumunun temelini oluşturuyor, aynı zamanda otomobil üreticileri, diğer bankalar, finans şirketleri ve telematik bağlantısı olan cihazlarla ilgili bayiler için katma değerli birçok uygulama ve hizmet için temel bir parça olabilir.”

https://www.coindesk.com/jpmorgan-tests-private-blockchain-to-track-auto-dealer-inventory