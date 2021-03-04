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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak

    Final Fantasy yaratıcısı Hironobu Sakaguchi'nin yeni oyunu JRPG türündeki Fantasian, yakın bir zamanda Apple Arcade için yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    04 Mart 2021, 18:30 (3 gün)
    868
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Mistwalker Corp'un yaptığı JRPG türündeki Fantasian, yakın bir tarihte Apple Arcade için çıkış yapacak.

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    Oyunun detaylarına baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta, oyunun geliştirme sürecinin başındaki isimlerden birisi Final Fantasy'nin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi. Ayrıca Fantasian isimli bu yeni oyunun müziklerini de yine Final Fantasy'den tanınan Nobuo Uematsu besteleyecek.

    Oyun, 150'den fazla el yapımı diorama kullanılarak oluşturulan bir görselliğe sahip. Bu yüzden aşağıdaki fragmanda da görebildiğiniz gibi oyunun kendine has bir görsellik tarzı bulunuyor. Oyunda kullanılan özel efektler Godzilla, Attack on Titan ve Ultraman gibi yapımlar üzerinde çalışan özel efekt konusunda deneyimli kişiler tarafından hazırlanıyor.

    Oyunun çıkış tarihi şu an için belli değil ancak birkaç ay içerisinde çıkması bekleniyor. Fantasian'ın yayınlandığı zaman Apple Arcade'e özel olacak. Oyunun sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Apple Arcade ilk ay için ücretsiz daha sonrasında 34,99 TL.

    FANTASIA‪N‬ FANTASIA‪N‬ FANTASIA‪N‬ FANTASIA‪N‬ MISTWALKER CORPORATION Oyunlar 4.5 GB



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    O otemiz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nobuo Uematsu oyun müzikleri dünyasının yaşayan efsanelerinden biridir

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