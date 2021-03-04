JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Mistwalker Corp'un yaptığı JRPG türündeki Fantasian, yakın bir tarihte Apple Arcade için çıkış yapacak.

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Oyunun detaylarına baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken nokta, oyunun geliştirme sürecinin başındaki isimlerden birisi Final Fantasy'nin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi. Ayrıca Fantasian isimli bu yeni oyunun müziklerini de yine Final Fantasy'den tanınan Nobuo Uematsu besteleyecek.

Oyun, 150'den fazla el yapımı diorama kullanılarak oluşturulan bir görselliğe sahip. Bu yüzden aşağıdaki fragmanda da görebildiğiniz gibi oyunun kendine has bir görsellik tarzı bulunuyor. Oyunda kullanılan özel efektler Godzilla, Attack on Titan ve Ultraman gibi yapımlar üzerinde çalışan özel efekt konusunda deneyimli kişiler tarafından hazırlanıyor.

Oyunun çıkış tarihi şu an için belli değil ancak birkaç ay içerisinde çıkması bekleniyor. Fantasian'ın yayınlandığı zaman Apple Arcade'e özel olacak. Oyunun sayfasını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz. Apple Arcade ilk ay için ücretsiz daha sonrasında 34,99 TL.

FANTASIA‪N‬ MISTWALKER CORPORATION Oyunlar 4.5 GB

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