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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz aylarda iOS ve Android için duyurulan Viking temalı strateji oyunu Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Mart 2021, 21:00 (4 gün)
    4,7b
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Playdivid'in yaptığı geliştiriciliğini ise Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı"

    Northgard, 13 Nisan'da iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Bu yıl içerisidne Android cihazlar için de çıkış yapacak ancak net bir tarih bilinmiyor. Oyunun iOS sürümü ise şu anda App Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Oyunu fiyatı 74,99 TL. Oyunun mağaza sayfasını, oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bualbilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı

    Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Northgar‪d‬ Playdigious Oyunlar ₺74,99 1.3 GB

    Tanıtım Yazısı

    Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

    En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

    Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

    Özellikler

    • Yeni keşfedilmiş Northgard kıtasında yerleşim kur.
    • Vikinglerini çeşitli görevlere ata (Çiftçi, Savaşçı, Denizci, Bilge...).
    • Kaynaklarını dikkatlice yönet, sert kışlar ve hırçın düşmanlara karşı diren.
    • Benzersiz stratejik fırsatlar ile yeni bölgeler keşfet ve genişle.
    • Farklı zaferlere ulaş (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret...).
    • Arkadaşlarına veya yapay zekâya karşı, farklı zorluk seviyelerinde ve kişiliklerde oyna.


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni oyun eğil steam e. 2018 en beri var
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Steamde 25 TL ye aldım
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çocukluğumdaki Culture - Northland adlı oyunu andırıyor bu oyun bana. Mükemmel ve değişik bir RTS oyunuydu. Keşke devamı gelse :D
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