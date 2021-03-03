Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını Playdivid'in yaptığı geliştiriciliğini ise Shiro Games'in yaptığı Viking temalı şehir kurma oyunu Northgard, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

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Northgard, 13 Nisan'da iOS cihazlar için çıkışını yapacak. Bu yıl içerisidne Android cihazlar için de çıkış yapacak ancak net bir tarih bilinmiyor. Oyunun iOS sürümü ise şu anda App Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Oyunu fiyatı 74,99 TL. Oyunun mağaza sayfasını, oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bualbilirsiniz.

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Northgar‪d‬ Playdigious Oyunlar ₺74,99 1.3 GB

Tanıtım Yazısı

Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

Özellikler

Yeni keşfedilmiş Northgard kıtasında yerleşim kur.

Vikinglerini çeşitli görevlere ata (Çiftçi, Savaşçı, Denizci, Bilge...).

Kaynaklarını dikkatlice yönet, sert kışlar ve hırçın düşmanlara karşı diren.

Benzersiz stratejik fırsatlar ile yeni bölgeler keşfet ve genişle.

Farklı zaferlere ulaş (Fetih, Şan, Bilgi, Ticaret...).

Arkadaşlarına veya yapay zekâya karşı, farklı zorluk seviyelerinde ve kişiliklerde oyna.

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