Jumanji 3 hakkında merak edilen detaylar paylaşıldı

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan'dan oluşan ana dörtlünün Jumanji 3 için geri döneceği resmi olarak duyurulurken, yeni filmde onlara eşlik edecek ilk isimler de açıklandı. Üçüncü filmde ekibe katılan ilk isimler Brittany O’Grady (The White Lotus) ve Burn Gorman (Pacific Rim) oldu. Yönetmen koltuğunda yine Jake Kasdan oturacak.
Jumanji 3, 11 Aralık 2026'da Vizyona Girecek
11 Aralık 2026'da vizyona girecek olan Jumanji 3'ün çekimlerine Kasım ayında başlanacak. Oyuncu kadrosuyla birlikte çekim tarihi de resmi olarak açıklandı.
2017 yılında başlayan yeni Jumanji serisi, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmayı mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; Bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden yeni filmde de bu oyuncuları farklı karakterlerle izleyeceğiz.