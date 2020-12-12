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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu

    Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Just Cause'un mobil için özel olarak hazırlanmış yeni bir oyunu geliyor: Just Cause Mobile. Detaylar haberimizde.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler video oyun serisi Just Cause'ın mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni bir oyunu duyuruldu ve bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm, iOS için çıktı"

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    Just Cause: Mobile'ın çıkışında 4 farklı mod bulunacak. Bunlar: Just Cause serisinden tanınmış karakterlerin de bulunduğu bir hikaye modunda, Firebrand adlı gizli bir programın üyesi olarak Darkwater güçlerine karşı savaşacaksınız. Bir diğer mod olan çevrimiçi rekabetçi modda, 10 kişiden oluşan 3 farklı takım oluşturulacak ve ekip arkadaşlarınız ile bilrikte üssünüzü güvende tutmaya çalışacaksınız. 

    Üçüncü mod ise 4 kişiye kadar desteklenen co-op modu. Bu modda yine arkadaşlarınız ile birlikte size verilen görevi yapacaksınız. Son mod ise meydan okuma modu. Bu modda da kendi yeteneklerini test edebileceksiniz.

    Oyunun şu an için mağaza sayfaları açılmadığı için daha fazla detay bilinmiyor ancak oyun çıkışında ücretsiz olarak sunulacak. 2021 yılında Android ve iOS cihazlar için çıkması bekleniyor. Oyunun duyurusu için paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Sabertooth- (A Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Project cars'ın da mobil oyunu çıkacaktı ne oldu acaba ????
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) -Sabertooth-
    Bana kapalı beta davetiyesi geldi. Boşuna bekleme derim. Utanmadan bir de simülasyon olacak demişlerdi. Tek tıklamayla oynanan hypercasual bir oyun.
    1 Yanıt Yanıtla
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