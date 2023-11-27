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    Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor

    TUSAŞ yıl sonuna kadar insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. KAAN, 27 aralıkta göküyüzüyle buluşacak.
    KAAN ve ANKA-3 ilk uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yurt içi ve yurt dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor.

    Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyacan zirveye çıkacak. TUSAŞ yıl sonuna kadar insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    KAAN ve ANKA-3 ilk uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

    Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak

    KAAN ve ANKA-3 ilk uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Türk askeri sanayinin en önemli projelerinden biri olan KAAN için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen KAAN'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

    ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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