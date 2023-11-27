Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuşlarını yapmaya hazırlanıyor

Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyacan zirveye çıkacak. TUSAŞ yıl sonuna kadar insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacak
ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.