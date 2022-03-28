KALEKALIP, Endonezya polisine yerli tüfek satışı gerçekleştirdi

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Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından Defence Service Asia (DSA) ile National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarları misafirlerine kapılarını açtı. Fuarda Türk şirketlerde boy gösterdi.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) gerçekleştirilen DSA ile NATSEC Asia 2022 Fuarı'nda Endonezya delegasyonunu kabul eden KALEKALIP firması, Endonezya Özel Harekat Birimine KMR762 isimli 7,62 milimetre yarı otomatik keskin nişancı tüfeği satışı gerçekleştirdi.

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Anlaşmaya göre, bu yıl içinde ilk parti olarak 32 keskin nişancı tüfeği Endonezya özel harekat birimine teslim edilecek.

Gaz geri tepmeli mekanizmaya sahip yarı otomatik bir tüfek olan KMR762, 800 metre etkili menzili ile orta menzildeki hedeflere yönelik optimize edilmiş bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Standart olarak 4 kademeli teleskopik dipçikle sunulan tüfek 1.150 mm azami uzunluğa sahip. KMR762, kompozitten üretilen 10'luk veya 20'lik şarjörlerle kullanılabiliyor.

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