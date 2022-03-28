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    KALEKALIP, Endonezya polisine yerli tüfek satışı gerçekleştirdi

    Malezya'da savunma fuarlarında boy gösteren KALEKALIP,  Endonezya Özel Harekat Birimine yarı otomatik keskin nişancı tüfeği satışı gerçekleştirdi. İlk parti bu yıl içerisinde teslim edilecek.
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    KALEKALIP, Endonezya polisine yerli tüfek satışı gerçekleştirdi
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    Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından Defence Service Asia (DSA) ile National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarları misafirlerine kapılarını açtı. Fuarda Türk şirketlerde boy gösterdi.

    Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) gerçekleştirilen DSA ile NATSEC Asia 2022 Fuarı'nda Endonezya delegasyonunu kabul eden KALEKALIP firması, Endonezya Özel Harekat Birimine KMR762 isimli 7,62 milimetre yarı otomatik keskin nişancı tüfeği satışı gerçekleştirdi.

    Anlaşmaya göre, bu yıl içinde ilk parti olarak 32 keskin nişancı tüfeği Endonezya özel harekat birimine teslim edilecek.

    Gaz geri tepmeli mekanizmaya sahip yarı otomatik bir tüfek olan KMR762, 800 metre etkili menzili ile orta menzildeki hedeflere yönelik optimize edilmiş bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Standart olarak 4 kademeli teleskopik dipçikle sunulan tüfek 1.150 mm azami uzunluğa sahip. KMR762, kompozitten üretilen 10'luk veya 20'lik şarjörlerle kullanılabiliyor. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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