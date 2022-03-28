İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan yeni fotoğraf paylaşıldı

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Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın prototipinin geliştirilme çalışmalarından yeni görüntü paylaşıldı. Kızılelma’nın kanatları takıldı.

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Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bayraktar Kızılelma kanatlandı.” ifadesi kullanıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bayraktar Kızılelma’nın yanında Bayraktar TB2 ve ailenin diğer üyeleri de görülüyor. Bayraktar TB2 ile kıyaslandığı zaman Bayraktar Kızılelma’nın dev boyutları ortaya çıkıyor.

Bayraktar Kızılelma 2023'te uçacak

Bayraktar Kızılelma’ya proje aşamasındayken Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) adı verilmişti. Yeni adıyla Bayraktar Kızılelma, tamamen insansız yapıya sahip olacak ve ses hızına yakın bir sürate ulaşabilecek. İlk test uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor.

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Faydalı yük kapaitesinin 1,5 tona yakın olması planlanıyor. Radarda daha az görünür olabilmesi için mühimmatlar gövde içerisine saklanabilecek. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisinden iniş kalkış yapabilecek. Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.

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