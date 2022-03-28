Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan yeni fotoğraf paylaşıldı

    Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'ya göre çok daha büyük boyutları ve daha yüksek hızıyla öne çıkacak Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının geliştirme çalışmalarından yeni fotoğraf paylaşıldı.
    Oy Ver

    Bayraktar Kızılelma'dan yeni fotoğraf
    Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın prototipinin geliştirilme çalışmalarından yeni görüntü paylaşıldı. Kızılelma’nın kanatları takıldı.

    Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bayraktar Kızılelma kanatlandı.” ifadesi kullanıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bayraktar Kızılelma’nın yanında Bayraktar TB2 ve ailenin diğer üyeleri de görülüyor. Bayraktar TB2 ile kıyaslandığı zaman Bayraktar Kızılelma’nın dev boyutları ortaya çıkıyor.

    Bayraktar Kızılelma 2023'te uçacak

    Bayraktar Kızılelma’ya proje aşamasındayken Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) adı verilmişti. Yeni adıyla Bayraktar Kızılelma, tamamen insansız yapıya sahip olacak ve ses hızına yakın bir sürate ulaşabilecek. İlk test uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor.

    Bayraktar Kızılelma'dan yeni fotoğraf
    Tam Boyutta Gör

    Faydalı yük kapaitesinin 1,5 tona yakın olması planlanıyor. Radarda daha az görünür olabilmesi için mühimmatlar gövde içerisine saklanabilecek. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisinden iniş kalkış yapabilecek. Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 5 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız