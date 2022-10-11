Kaliforniya'da dijital plaka kullanımı tüm araçlar için serbest oldu

Tam Boyutta Gör Dijitalleşen dünyada, bir aracın trafikteki kimliği olarak nitelendirebileceğimiz plakalar da değişiyor. Kaliforniya, 2018 yılında bir pilot program kapsamında dijital plakaları kısıtlı sayıdaki kullanıcı ile test etmeye başlamıştı. Kısa süre önce kabul edilen kanun teklifi ile dijital plakalar tüm araç sahipleri için serbest hale getirildi.

Kaliforniya'daki araç sahiplerinin dijital plaka alabileceği tek bir şirket var: Reviver. Söz konusu şirket, bugün itibarıyla bölgede halihazırda 10 bine yakın araçta dijital plaka olduğunu belirtiyor. Ancak bugünden itibaren bu sayının artacağı kesin çünkü artık 40 milyona yakın aracın geleneksel plakasını dijital olanla değiştirme hakkı oldu.

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Reviver'ın ürettiği dijital plakalar monokromatik HD ekran kullanıyor ve siyah veya beyaz arka planlı olmak üzere iki farklı modda kullanılabiliyor. Plakalar küçük bir pilden güç alıyor ve şirket bu piller için beş yıllık kullanım ömrü vadediyor. Eğer ticari kullanıcıysanız, plakaların doğrudan araçtaki aküden güç aldığı kablo bağlantılı bir çözüm sunuluyor. Profesyonel kurulum gerektiren kablo bağlantılı plakalar daha fazla entegre telematik özellik sunuyor.

Tam Boyutta Gör Dijital plaka kullanmak için 48 ay boyunca aylık 19,95 dolar abonelik ücreti ödemek gerekiyor. Eğer tek seferde ödeme yapmak istenirse dört yıllık aboneliğin bedeli 215,40 dolar. Ticari kullanıcılar için kablolu dijital plakada ise bu fiyatlar sırasıyla 24,95 ve 275,40 dolar şeklinde. Ayrıca profesyonel kurulum için 150 dolar ücret isteniyor.

Dijital plakalar görsel açıdan bir farklılık sunmanın yanı sıra alt bölümünde kişiselleştirilmiş mesajlar için küçük bir alana da sahip. Söz konusu plakalar otomatik olarak yenileniyor ve üzerinde tescilin geçerli olduğu ay ve yıl yazıyor. Aracın çalınma durumunda, dijital plaka, çevredekilere uyarı verecek şekilde güncellenebiliyor. İlerleyen süreçte plakaların sunduğu bu uyarı ve entegre servis özelliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

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Kaliforniya'da dijital plaka kullanımı tüm araçlara serbest oldu