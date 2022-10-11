Kaliforniya'da dijital plaka kullanımı tüm araçlar için serbest oldu

Kaliforniya'daki araç sahiplerinin dijital plaka alabileceği tek bir şirket var: Reviver. Söz konusu şirket, bugün itibarıyla bölgede halihazırda 10 bine yakın araçta dijital plaka olduğunu belirtiyor. Ancak bugünden itibaren bu sayının artacağı kesin çünkü artık 40 milyona yakın aracın geleneksel plakasını dijital olanla değiştirme hakkı oldu.
Reviver'ın ürettiği dijital plakalar monokromatik HD ekran kullanıyor ve siyah veya beyaz arka planlı olmak üzere iki farklı modda kullanılabiliyor. Plakalar küçük bir pilden güç alıyor ve şirket bu piller için beş yıllık kullanım ömrü vadediyor. Eğer ticari kullanıcıysanız, plakaların doğrudan araçtaki aküden güç aldığı kablo bağlantılı bir çözüm sunuluyor. Profesyonel kurulum gerektiren kablo bağlantılı plakalar daha fazla entegre telematik özellik sunuyor.
Dijital plakalar görsel açıdan bir farklılık sunmanın yanı sıra alt bölümünde kişiselleştirilmiş mesajlar için küçük bir alana da sahip. Söz konusu plakalar otomatik olarak yenileniyor ve üzerinde tescilin geçerli olduğu ay ve yıl yazıyor. Aracın çalınma durumunda, dijital plaka, çevredekilere uyarı verecek şekilde güncellenebiliyor. İlerleyen süreçte plakaların sunduğu bu uyarı ve entegre servis özelliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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