Kalp yetmezliğine bağlı konjesyonu tespit edebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Kalp yetmezliğinin en önemli semptomlarından birini akciğer konjesyonuna bağlı ödemi takriben gelişen solunum yetmezliği oluşturuyor. Bilim insanları ise solunum yetmezliğini tespit edebilecek akıllı telefon uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İsrailli Cordio Medical grubu tarafından geliştirilen Cordio HearO adlı uygulama akut kalp yetmezliği ve kalp yetmezliğini takriben akciğer konjesyonu gelişen 40 hasta ile eğitildi.

İlginizi Çekebilir

EKG özellikli kolye geliştirildi

Katılımcılar akut durum sırasında ve iyileştikten sonra çeşitli cümleler söyledi ve cümleler uygulama geliştirilmesinde kullanıldı. Yapılan denemelerde uygulamanın başarılı sonuçlar verdiği gözlendi.

Cordio HearO

Tam Boyutta Gör

Yeni uygulama geliştirilebilir ve iyileştirilebilirse kalp yetmezliği bulunan hastaların konjesyona bağlı prognoz takibi evden yapılabilecek ve acil durumlarda erken tanı çok daha rahat bir biçimde konulabilecek gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi"

Yeni araştırma HFA Discoveries adlı dergide yayımlandı.

https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Smartphone-app-uses-voice-recordings-to-detect-fluid-in-the-lungs

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.