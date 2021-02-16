Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor

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Xiaomi’nin yeni Mi 11 Ultra amiral gemisinin ilginç kamera yuvası ekranı oldukça ilgi uyandırmıştı. Kaynaklar yıl içerisinde birden fazla kamera yuvası ekranlı akıllı telefon çıkmasını bekliyor.

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Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi arka kamera yuvası içerisine entegre edilmiş ikinci bir renkli ekranı ile ilgi uyandırmıştı. Bugüne kadar üst çerçeveye bitişik ikinci ekran veya arka kısma yerleştirilmiş e-mürekkep ikinci ekran gibi konseptler gördük ve Xiaomi bunların sonuncusu oldu.

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Kaynaklar yıl içerisinde bu tarz akıllı telefonların sayısının artacağını ifade ediyor. Xiaomi’den sonra hangi firma trende katılacak bilinmiyor ancak Huawei’nin benzer bir tasarım için patent aldığı gündeme gelmişti.

Genel anlamda ikinci ekran konsepti akıllı telefon pazarında çok tutmadı. İkinci ekranın mantığı genelde ana ekranı sürekli aç-kapa yapmaktan kurtararak enerji tüketimini ve zahmeti azaltmak veya arka kamera ile özçekim yapabilmekti. Meizu Pro 7 gibi modeller ikinci ekran sunuyordu ancak üzerine yeni eklemeler göremedik. Bakalım bu sene bize neler getirecek?

https://www.gizmochina.com/2021/02/16/smartphone-secondary-screen-back/

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