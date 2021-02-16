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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor

    Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin ardından kamera yuvasında ikinci ekran barındıran telefonların sayısı giderek artıyor. Yıl içerisinde bir veya iki model daha gelebilir.
    16 Şubat 2021, 21:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor
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    Xiaomi’nin yeni Mi 11 Ultra amiral gemisinin ilginç kamera yuvası ekranı oldukça ilgi uyandırmıştı. Kaynaklar yıl içerisinde birden fazla kamera yuvası ekranlı akıllı telefon çıkmasını bekliyor.

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    Xiaomi Mi 11 Ultra amiral gemisi arka kamera yuvası içerisine entegre edilmiş ikinci bir renkli ekranı ile ilgi uyandırmıştı. Bugüne kadar üst çerçeveye bitişik ikinci ekran veya arka kısma yerleştirilmiş e-mürekkep ikinci ekran gibi konseptler gördük ve Xiaomi bunların sonuncusu oldu.

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    Kaynaklar yıl içerisinde bu tarz akıllı telefonların sayısının artacağını ifade ediyor. Xiaomi’den sonra hangi firma trende katılacak bilinmiyor ancak Huawei’nin benzer bir tasarım için patent aldığı gündeme gelmişti.

    Genel anlamda ikinci ekran konsepti akıllı telefon pazarında çok tutmadı. İkinci ekranın mantığı genelde ana ekranı sürekli aç-kapa yapmaktan kurtararak enerji tüketimini ve zahmeti azaltmak veya arka kamera ile özçekim yapabilmekti. Meizu Pro 7 gibi modeller ikinci ekran sunuyordu ancak üzerine yeni eklemeler göremedik. Bakalım bu sene bize neler getirecek?



    https://www.gizmochina.com/2021/02/16/smartphone-secondary-screen-back/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi )
    eger ince katlanabilir ekranlar gelismezse telefonlar tamamen ekrandan olusan tek bir monolith yapiya dogru evriliyor.
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    tayfunsulan (TAYFUN ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekranın arta kalanı ziyan olmasın diye koymuşlar gibi
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır arkaya küçük bir ekran koyun; çentikle, delikle tam ekran deneyimini bozmayın diyorduk. Nihayet Xiaomi bunu koymayı akıl etmiş :) Umarım yine ekrana delik koymaz. Böyle çıkarsa direk alırım.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran altı kamerayı geliştirmek yerine çer çöp denemeler çıkacak yine
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    astegon (astegon CF) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Bana da saçma geliyor ancak ekran altı kamera konusunda inovasyon problemleri var sanırım. İllaki gelecektir de bakalım OLED ile mi olacak IPS mi :)

    Yeni nesil IPS'ler benim gibi AMOLED'ci bir dinozoru bile kendine hayran bıraktı açıkcası
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
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