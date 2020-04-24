Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Nova 7 Pro duyuruldu

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Huawei akıllı telefon ailesi içerisinde önemli bir yere sahip olan Nova serisi yedinci kez tüketici karşısına çıkıyor. Seride periskop kamera ve Kirin 985 yonga seti gibi teknik detaylarla öne çıkan Nova 7 Pro modeli oluyor.

Huawei Nova 7 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 7 Pro modeli delik şeklindeki çentikli ekranı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına sahip. 6.57 inçlik AMOLED ekran 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Parmak izi entegre ekran TUV Rheinland sertifikası sayesinde mavi ışığı filtreleyebiliyor.

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Telefona 1 adet Cortex-A76, 3 adet yine Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinde oluşan 3 kümeli Kirin 985 yonga seti güç veriyor. Telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine yer verilmiş. 4000mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj ile destekleniyor ve 1 saatte tam doluyor.

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Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve çift OIS destekli 5x periskop sensör yer alıyor. Böylece 10x melez yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Videoda da 15x dijital yakınlaştırma mevcut. Ön kamera 32MP+8MP çözünürlüğünde.

SLR seviyesinde gürültü engelleme yaptığı ifade edilen kamera paketi yapay zeka ile süper gece modu, göz takibi gibi akıllı özellikler de kazanmış. Huawei Nova 7 Pro modeli 523$-579$ şeklinde fiyatlara sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/huawei-nova-7-pro-5g-nova-7-se-5g-nova-7-5g-launched/

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