En güçlüsü tanıtıldı: Karşınızda Xiaomi 14 Ultra ve üstün kameraları

Tam Boyutta Gör Xiaomi, şimdiye kadarki en güçlü Android telefonunu resmen tanıttı. Xiaomi 14 Ultra, çok sayıda söylenti ve paylaşımdan sonra bugün Çin’de resmen gözler önüne serildi. Firma, Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve özellik gibi detaylarını açıklarken aynı zamanda kamera konusunda son derece iddialı bir telefonu piyasaya sürüyor. Firma geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modellerini de tanıtmıştı. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri:

Xiaomi 14 Ultra kameraları zirveye oynuyor

Xiaomi 14 Ultra’nın alameti farikası hiç şüphesiz arka tarafında dairesel bir adacığın içine yerleştirilen dörtlü kamera sistemi. Kamera adasındaki Summilux lensler Leica imzasını taşırken hepsi 50 MP çözünürlüğünde görev alıyorlar.

Tam Boyutta Gör Cihazdaki birinci kamera 50MP Sony LYT-900 sensör. Bu kamera f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram aralığına sahip 1 inçlik bir sensör konumunda. Diğer üç kameranın tamamında 50MP Sony IMX858 sensörler kullanılıyor. Geniş açılı kamera 122° FoV ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken 3.2x optik zoom yeteneği sergiliyor. Arka taraftaki son periskop kamera ise f/2.5 diyafram açıklığında ve 5x zoom yapabiliyor. Her iki zoom kamera da makro özelliklerine sahip. Ultra geniş açılı kamera hariç diğer üç kamerada OIS bulunuyor. Ayrıca 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video kaydı alınabiliyor. Tüm kameralarda 4K 60 FPS desteği bulunuyor. Cihaz üzerindeki kamera paketini ise 32 MP’lik ön kamera tamamlıyor. Kamera konusunda Xiaomi ayrıca fotoğrafçılık için dünyanın ilk yapay zekalı büyük model hesaplama platformu olduğunu iddia ettiği yeni Xiaomi AISP nöral çipi cihazda kullanıyor. Xiaomi AISP, özellikle 30x veya daha fazla dijital zoom olduğunda sonucu iyileştirmek için dört büyük modelden - "FusionLM", "ToneLM", "ColorLM" ve "PortraitLM" - yararlanıyor olacak.

Performans üst seviyede

Tasarım açısından Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra’nın çizgilerini devam ettiriyor ancak bu sefer kamera adası cihazın üst kısmındaki neredeyse tüm alanı kaplıyor. Bazı modellerin arka yüzünde birinci sınıf bir deneyim için vegan deri kaplama bulunurken, diğer modellerde Seramik arka yüz kullanılıyor.

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Telefonun ön tarafına baktığımızda ise hafif kavisli ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,73 inç QHD+ çözünürlüklü OLED ekran görüyoruz. Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3, 16GB'a kadar RAM ve 1TB dahili depolama ile birlikte gelirken 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 5.300mAh boyutundaki bataryayı bünyesinde barındırıyor. Hızlı şarj ile yüzde 50'lik doluluğa 12,5 dakika ve 20 dakikada ulaşılacak. sırasıyla . USB-C bağlantı noktası üzerinden 10Gbps USB 3.2 Gen 2 özelliklerine sahip telefonda IP68 sertifikası da bulunuyor. Telefon ayrıca Android 14'ün üzerinde HyperOS işletim sistemi ile ile birlikte geliyor.

Leica kamera aksesuarı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Ultra ayrıca Çin’de çift yönlü uydu iletişim özelliğine de sahip. Ayrıca, alüminyum çerçeveyi titanyum çerçeve ile değiştiren Titanyum özel sürümü de bulunuyor. Dahası Xiaomi 14 Ultra için telefona USB-C üzerinden bağlanan ve kamera benzeri bir tutma yeri ekleyen özel bir Leica Pro Kit de piyasaya sürülüyor. Aksesuarda özel bir deklanşör düğmesnin yanında özel bir video kayıt düğmesi (diğer işlevlere hizmet edecek şekilde özelleştirilebilir) bulunuyor. Ayrıca lensler arasında geçiş yapma, EV, diyafram, deklanşör, ISO, beyaz dengesi ve daha fazlasını ayarlama gibi ayarları kontrol edilebiliyor.

Leica Pro Kit, dahili olarak 1.500mAh bataryaya sahip. Şarjınız %80'in altına düştüğünde telefonunuzu şarj ediyor ve 90W hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda bir USB bağlantı noktası da içerdiğinden, kamera tutacağını ve telefonunuzu aynı anda şarj etmek de mümkün.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri

Ekran : 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz

: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12GB/16GB LPDDR5X

: 12GB/16GB LPDDR5X Depolama : 256GB/512GB/1TB UFS 4.0

: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Arka Kamera : 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto

: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj

: 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 14'ün üzerinde HyperOS

Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

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12GB + 256GB: ~903 dolar

16GB + 512GB: ~973 dolar

16GB + 1TB: ~$1,085 dolar

Titanium Edition 16GB + 1TB: ~1,224 dolar

Xiaomi henüz uluslararası fiyatlandırma ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 25 Şubat'ta Barselona'da, 2024 Mobil Dünya Kongresi öncesinde küresel olarak tanıtılacağını doğruladı. Küresel fiyatlandırma ve çıkış tarihi de o zaman açıklanacak. Cihaz an itibariyle Çin’de ön satışa sunuldu.

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