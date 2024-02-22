En güçlüsü tanıtıldı: Karşınızda Xiaomi 14 Ultra ve üstün kameraları

- Xiaomi 14 Ultra kameraları zirveye oynuyor
- Performans üst seviyede
- Leica kamera aksesuarı
- Xiaomi 14 Ultra özellikleri
- Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
Xiaomi 14 Ultra kameraları zirveye oynuyor
Xiaomi 14 Ultra’nın alameti farikası hiç şüphesiz arka tarafında dairesel bir adacığın içine yerleştirilen dörtlü kamera sistemi. Kamera adasındaki Summilux lensler Leica imzasını taşırken hepsi 50 MP çözünürlüğünde görev alıyorlar.
Performans üst seviyede
Tasarım açısından Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra’nın çizgilerini devam ettiriyor ancak bu sefer kamera adası cihazın üst kısmındaki neredeyse tüm alanı kaplıyor. Bazı modellerin arka yüzünde birinci sınıf bir deneyim için vegan deri kaplama bulunurken, diğer modellerde Seramik arka yüz kullanılıyor.
Telefonun ön tarafına baktığımızda ise hafif kavisli ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,73 inç QHD+ çözünürlüklü OLED ekran görüyoruz. Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3, 16GB'a kadar RAM ve 1TB dahili depolama ile birlikte gelirken 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 5.300mAh boyutundaki bataryayı bünyesinde barındırıyor. Hızlı şarj ile yüzde 50'lik doluluğa 12,5 dakika ve 20 dakikada ulaşılacak. sırasıyla . USB-C bağlantı noktası üzerinden 10Gbps USB 3.2 Gen 2 özelliklerine sahip telefonda IP68 sertifikası da bulunuyor. Telefon ayrıca Android 14'ün üzerinde HyperOS işletim sistemi ile ile birlikte geliyor.
Leica kamera aksesuarı
Leica Pro Kit, dahili olarak 1.500mAh bataryaya sahip. Şarjınız %80'in altına düştüğünde telefonunuzu şarj ediyor ve 90W hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda bir USB bağlantı noktası da içerdiğinden, kamera tutacağını ve telefonunuzu aynı anda şarj etmek de mümkün.
Xiaomi 14 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
- Arka Kamera: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 14'ün üzerinde HyperOS
Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi
- 12GB + 256GB: ~903 dolar
- 16GB + 512GB: ~973 dolar
- 16GB + 1TB: ~$1,085 dolar
- Titanium Edition 16GB + 1TB: ~1,224 dolar
Xiaomi henüz uluslararası fiyatlandırma ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 25 Şubat'ta Barselona'da, 2024 Mobil Dünya Kongresi öncesinde küresel olarak tanıtılacağını doğruladı. Küresel fiyatlandırma ve çıkış tarihi de o zaman açıklanacak. Cihaz an itibariyle Çin’de ön satışa sunuldu.Kaynakça https://www.androidauthority.com/xiaomi-14-ultra-release-date-price-specs-3357551/ https://www.mi.com/prod/xiaomi-14-ultra Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.