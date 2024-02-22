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    En güçlüsü tanıtıldı: Karşınızda Xiaomi 14 Ultra ve üstün kameraları

    Çok sayıda sızıntının ardında Xiaomi 14 Ultra bugün Çin’de tanıtıldı. Leica imzalı güçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve özellikleri de açıklandı.
    Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, şimdiye kadarki en güçlü Android telefonunu resmen tanıttı. Xiaomi 14 Ultra, çok sayıda söylenti ve paylaşımdan sonra bugün Çin’de resmen gözler önüne serildi. Firma, Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve özellik gibi detaylarını açıklarken aynı zamanda kamera konusunda son derece iddialı bir telefonu piyasaya sürüyor. Firma geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modellerini de tanıtmıştı. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri:

    Xiaomi 14 Ultra kameraları zirveye oynuyor

    Xiaomi 14 Ultra’nın alameti farikası hiç şüphesiz arka tarafında dairesel bir adacığın içine yerleştirilen dörtlü kamera sistemi. Kamera adasındaki Summilux lensler Leica imzasını taşırken hepsi 50 MP çözünürlüğünde görev alıyorlar.

    Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazdaki birinci kamera 50MP Sony LYT-900 sensör. Bu kamera f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram aralığına sahip 1 inçlik bir sensör konumunda. Diğer üç kameranın tamamında 50MP Sony IMX858 sensörler kullanılıyor. Geniş açılı kamera 122° FoV ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken 3.2x optik zoom yeteneği sergiliyor. Arka taraftaki son periskop kamera ise f/2.5 diyafram açıklığında ve 5x zoom yapabiliyor. Her iki zoom kamera da makro özelliklerine sahip. Ultra geniş açılı kamera hariç diğer üç kamerada OIS bulunuyor. Ayrıca 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video kaydı alınabiliyor. Tüm kameralarda 4K 60 FPS desteği bulunuyor. Cihaz üzerindeki kamera paketini ise 32 MP’lik ön kamera tamamlıyor. Kamera konusunda Xiaomi ayrıca fotoğrafçılık için dünyanın ilk yapay zekalı büyük model hesaplama platformu olduğunu iddia ettiği yeni Xiaomi AISP nöral çipi cihazda kullanıyor. Xiaomi AISP, özellikle 30x veya daha fazla dijital zoom olduğunda sonucu iyileştirmek için dört büyük modelden - "FusionLM", "ToneLM", "ColorLM" ve "PortraitLM" - yararlanıyor olacak.

    Performans üst seviyede

    Tasarım açısından Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra’nın çizgilerini devam ettiriyor ancak bu sefer kamera adası cihazın üst kısmındaki neredeyse tüm alanı kaplıyor. Bazı modellerin arka yüzünde birinci sınıf bir deneyim için vegan deri kaplama bulunurken, diğer modellerde Seramik arka yüz kullanılıyor.

    Telefonun ön tarafına baktığımızda ise hafif kavisli ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,73 inç QHD+ çözünürlüklü OLED ekran görüyoruz. Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3, 16GB'a kadar RAM ve 1TB dahili depolama ile birlikte gelirken 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 5.300mAh boyutundaki bataryayı bünyesinde barındırıyor. Hızlı şarj ile yüzde 50'lik doluluğa 12,5 dakika ve 20 dakikada ulaşılacak. sırasıyla . USB-C bağlantı noktası üzerinden 10Gbps USB 3.2 Gen 2 özelliklerine sahip telefonda IP68 sertifikası da bulunuyor. Telefon ayrıca Android 14'ün üzerinde HyperOS işletim sistemi ile ile birlikte geliyor.

    Leica kamera aksesuarı

    Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Ultra ayrıca Çin’de çift yönlü uydu iletişim özelliğine de sahip. Ayrıca, alüminyum çerçeveyi titanyum çerçeve ile değiştiren Titanyum özel sürümü de bulunuyor. Dahası Xiaomi 14 Ultra için telefona USB-C üzerinden bağlanan ve kamera benzeri bir tutma yeri ekleyen özel bir Leica Pro Kit de piyasaya sürülüyor. Aksesuarda özel bir deklanşör düğmesnin yanında özel bir video kayıt düğmesi (diğer işlevlere hizmet edecek şekilde özelleştirilebilir) bulunuyor. Ayrıca lensler arasında geçiş yapma, EV, diyafram, deklanşör, ISO, beyaz dengesi ve daha fazlasını ayarlama gibi ayarları kontrol edilebiliyor.

    Leica Pro Kit, dahili olarak 1.500mAh bataryaya sahip. Şarjınız %80'in altına düştüğünde telefonunuzu şarj ediyor ve 90W hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda bir USB bağlantı noktası da içerdiğinden, kamera tutacağını ve telefonunuzu aynı anda şarj etmek de mümkün.

    Xiaomi 14 Ultra özellikleri

    Xiaomi 14 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
    • Arka Kamera: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.300mAh  / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14'ün üzerinde HyperOS

    Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

    Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    • 12GB + 256GB: ~903 dolar
    • 16GB + 512GB: ~973 dolar
    • 16GB + 1TB: ~$1,085 dolar
    • Titanium Edition 16GB + 1TB: ~1,224 dolar

    Xiaomi henüz uluslararası fiyatlandırma ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak şirket, Xiaomi 14 Ultra'nın 25 Şubat'ta Barselona'da, 2024 Mobil Dünya Kongresi öncesinde küresel olarak tanıtılacağını doğruladı. Küresel fiyatlandırma ve çıkış tarihi de o zaman açıklanacak. Cihaz an itibariyle Çin’de ön satışa sunuldu.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/xiaomi-14-ultra-release-date-price-specs-3357551/ https://www.mi.com/prod/xiaomi-14-ultra
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 18 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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