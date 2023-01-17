Bayraktar TB3, 2023 sonunda seri üretime girecek

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk’te katıldığı TV programında Bayraktar TB3 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün seri üretimi için tarih verdi.
Bayraktar TB3’ün bu sene sonunda seri üretime gireceğini söyleyen Haluk Bayraktar, “Bayraktar TB3, 2023’te ilk uçuşunu yapacak. Bu yılın sonunda seri üretim hattına girecek. Biz Türkiye olarak kendi silahlı insansız hava aracını, kendi insansız savaş uçağını geliştirip üreten ve bunu kendi gemisine iniş kalkış yaptıran bir güç haline geleceğiz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
98 Kişi Okuyor (1 Üye, 97 Misafir) 5 Masaüstü 93 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1347 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
tcg anadolu, baykar ve