Bayraktar TB3, 2023 sonunda seri üretime girecek

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk’te katıldığı TV programında Bayraktar TB3 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün seri üretimi için tarih verdi.

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Bayraktar TB3’ün bu sene sonunda seri üretime gireceğini söyleyen Haluk Bayraktar, “Bayraktar TB3, 2023’te ilk uçuşunu yapacak. Bu yılın sonunda seri üretim hattına girecek. Biz Türkiye olarak kendi silahlı insansız hava aracını, kendi insansız savaş uçağını geliştirip üreten ve bunu kendi gemisine iniş kalkış yaptıran bir güç haline geleceğiz.” dedi.

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yapabilecek. Kanatları katlanabilir yapıda olacak ve bu sayede gemide daha az yer kaplayacak. Bayraktar TB3, TEI tarafından üretilen PD170 turbodizel motordan güç alacak. 1450 kg kalkış ağırlığına sahip, 280 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olacak. 24 saat kesintisiz uçuş yapabilecek.

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