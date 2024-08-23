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    Kapıdan satışlarda cayma hakkı kolaylaştırıldı

    Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme ile tüketicilerin kapıdan satışlarda cayma hakkı kolaylaştırıldı. Tüketiciler istisnai ürünler dışındaki ürünleri  14 gün içerisinde iade edebilecek.
    Kapıdan satışlarda cayma hakkı kolaylaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kapıdan satışlarda tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran yeni kurallar hayata geçirildi. Kapıdan satışlarda tüketiciler 14 gün içerisinde ürünü iade edebilecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

    Yeni düzenleme ile kapıdan satışların sözleşme içeriğinde tüketicinin satıcı veya sağlayıcıya daha hızlı ulaşması için standart iletişim bilgilerine ek olarak varsa farklı bir iletişim bilgisine yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketiciler, sağlayıcının oluşturacağı sistem üzerinden SMS, e-posta gibi yöntemlerle ürünleri iade veya iptal edebilecek.

    Yeni düzenleme kapıdan satışların yanı sıra AVM'lerde yapılan satışlar, temizlik hizmetleri, ile bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın eğlence veya dinlenme amacıyla değerlendirilmesi hizmetlerini de kapsıyor.

    Tüketicilere ürün satışlarında cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulü, cayma hakkının kaybedileceği durumlarda hangi koşullarda bu hakkın kaybedileceği, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağı konularında satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirile yapılması zorunda olacak. Sözleşmelerde ayrıca, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda "Bu sözleşmede cayma hakkımı kullanamayacağımın farkındayım." ve cayma hakkının kaybedileceği durumlarda "Bu sözleşmeye konu malın ambalajının veya koruyucu unsurlarının açılması halinde cayma hakkımı kaybedeceğimin farkındayım." gibi ibareler de yer alacak. Vatandaşlar sözleşmeyi okuyarak cayma hakkını kullanıp kullanamayacağı konusunda net olarak bilgi sahibi olacak.

    Dijital içeriklere cayma hakkı getirildi

    Kapıdan satış sözleşmelerinde dijital içerikler ve kod ile aktifleştirilen dijital ürünler cayma hakkı kapsamının dışında tutuluyordu. Yapılan değişiklik ile birlikte bu ürünler de cayma hakkına dahil edildi. Ambalajı açılmış bilgisayar sarf malzemeleri için ise cayma hakkı istisnası devam edecek. Bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak.

    Ticaret Bakanlığı tarafından cayma hakkı kullanımını kolaylaştıran bu düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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