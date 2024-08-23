Kapıdan satışlarda cayma hakkı kolaylaştırıldı

Tam Boyutta Gör Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kapıdan satışlarda tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran yeni kurallar hayata geçirildi. Kapıdan satışlarda tüketiciler 14 gün içerisinde ürünü iade edebilecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme ile kapıdan satışların sözleşme içeriğinde tüketicinin satıcı veya sağlayıcıya daha hızlı ulaşması için standart iletişim bilgilerine ek olarak varsa farklı bir iletişim bilgisine yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketiciler, sağlayıcının oluşturacağı sistem üzerinden SMS, e-posta gibi yöntemlerle ürünleri iade veya iptal edebilecek.

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Yeni düzenleme kapıdan satışların yanı sıra AVM'lerde yapılan satışlar, temizlik hizmetleri, ile bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın eğlence veya dinlenme amacıyla değerlendirilmesi hizmetlerini de kapsıyor.

Tüketicilere ürün satışlarında cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulü, cayma hakkının kaybedileceği durumlarda hangi koşullarda bu hakkın kaybedileceği, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağı konularında satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirile yapılması zorunda olacak. Sözleşmelerde ayrıca, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda "Bu sözleşmede cayma hakkımı kullanamayacağımın farkındayım." ve cayma hakkının kaybedileceği durumlarda "Bu sözleşmeye konu malın ambalajının veya koruyucu unsurlarının açılması halinde cayma hakkımı kaybedeceğimin farkındayım." gibi ibareler de yer alacak. Vatandaşlar sözleşmeyi okuyarak cayma hakkını kullanıp kullanamayacağı konusunda net olarak bilgi sahibi olacak.

Dijital içeriklere cayma hakkı getirildi

Kapıdan satış sözleşmelerinde dijital içerikler ve kod ile aktifleştirilen dijital ürünler cayma hakkı kapsamının dışında tutuluyordu. Yapılan değişiklik ile birlikte bu ürünler de cayma hakkına dahil edildi. Ambalajı açılmış bilgisayar sarf malzemeleri için ise cayma hakkı istisnası devam edecek. Bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından cayma hakkı kullanımını kolaylaştıran bu düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Kapıdan satışlarda cayma hakkı kolaylaştırıldı