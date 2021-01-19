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    Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi: "Her seferinde daha da kolaylaşıyor"

    Daha öncesinde botlar sayesinde 3.500 adet PS5 siparişi veren karaborsacı grubun ardından bu sefer de başka bir grup 2.000 adet konsol siparişi verdi.
    1 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi:
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    2020 yılının Kasım ayında çıkışını yapan ve tüm dünyada fazlasıyla ilgi gören PlayStation 5, ne yazık ki hala tüm dünyada stok sıkıntısı çekiyor. Özellikle İngiltere'de karaborsa satışı yapanlar, konsolu almak isteyen vatandaşlara büyük zorluk yaşatıyor.

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    The Gamer isimli site tarafından fark edildiği üzere yeni bir karaborsacı grup olan Carnage, yüksek miktarda PlayStation 5 siparişi vermiş gibi duruyor. Kendi Twitter hesaplarından açıkladıklarına göre 2.000 adet PlayStation 5 siparişi verilmiş.

    Carnage isimli bu karaborsacı grup geçtiğimiz sefer 3500 adet PlayStation 5 siparişi verip sonrasında pişman olmadıklarını söyleyen gruptan farklı bir grup. O grubun adı CrepChiefNotify.

    Carnage isimli grubun verdiği sipariş ardından yaptığı yorum ise daha da sinir bozucu. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi grubun yorumu "Her seferinde daha da kolaylaşıyor." olmuş. Ancak geçtiğimiz sefer verilen 1000 adet Xbox Series X siparişi fark edildiği için iptal edilmişti. Aynı şekilde bu sipariş de iptal edilebilir. Carnage isimli grubun nasıl bu kadar fazla sipariş verdiği bilinmiyor ancak yine botlarla yapıldığı tahmin ediliyor.

    Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi:
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    https://www.thegamer.com/ps5-scalpers-game-carnage-resell-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

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    3 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    14 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    haberde bi yanlışlık var. Programı kullanarak 2bin kişi sipariş geçmiş bazıları 5 tane alınca 4 tanesı ıptal olmuş
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eeee nereye kadar gidicek bu
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alan memnun satan memnun
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    Zombie_Benz (Hiç ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı amaların bir anı vardır işte onlara amanın anı denir
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    WienerWald (AD ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Carnage bir yazılımdır
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    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oooh mis. PS5 almayı hala düşünmüyorum alacak olanlar düşünsün. Adamlar kazanıyor ki alıyor hala..
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