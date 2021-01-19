Karaborsacı grup 2.000 adet PS5 siparişi daha verdi: "Her seferinde daha da kolaylaşıyor"

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2020 yılının Kasım ayında çıkışını yapan ve tüm dünyada fazlasıyla ilgi gören PlayStation 5, ne yazık ki hala tüm dünyada stok sıkıntısı çekiyor. Özellikle İngiltere'de karaborsa satışı yapanlar, konsolu almak isteyen vatandaşlara büyük zorluk yaşatıyor.

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The Gamer isimli site tarafından fark edildiği üzere yeni bir karaborsacı grup olan Carnage, yüksek miktarda PlayStation 5 siparişi vermiş gibi duruyor. Kendi Twitter hesaplarından açıkladıklarına göre 2.000 adet PlayStation 5 siparişi verilmiş.

Carnage isimli bu karaborsacı grup geçtiğimiz sefer 3500 adet PlayStation 5 siparişi verip sonrasında pişman olmadıklarını söyleyen gruptan farklı bir grup. O grubun adı CrepChiefNotify.

Carnage isimli grubun verdiği sipariş ardından yaptığı yorum ise daha da sinir bozucu. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi grubun yorumu "Her seferinde daha da kolaylaşıyor." olmuş. Ancak geçtiğimiz sefer verilen 1000 adet Xbox Series X siparişi fark edildiği için iptal edilmişti. Aynı şekilde bu sipariş de iptal edilebilir. Carnage isimli grubun nasıl bu kadar fazla sipariş verdiği bilinmiyor ancak yine botlarla yapıldığı tahmin ediliyor.

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https://www.thegamer.com/ps5-scalpers-game-carnage-resell-price/

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