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    PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler

    PlayStation Store'da bu ayın ikinci kampanyası bugün başladı. 90 TL altı oyunlar isimli kampanyada birçok kaliteli oyun önemli indirimlere girmiş durumda.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da "90 TL altı oyunlar" başlıklı yeni bir indirim dönemi başlattı. Farklı türlerden onlarca kaliteli yapımın önemli indirimler aldığı yeni kampanya süreci, önümüzdeki iki hafta boyunca devam edecek.

    Kampanya ismi 90 TL altı ancak maalesef listedeki oyunların birçoğu belirtilen bu fiyatın üzerinde. Bunun nedeni ise PS Store'a geçtiğimiz yıl gelen son zamlar. Zamlar sonrasında örneğin Avrupa'da 20 Euro'nun altında olan oyunlar bizde 150 TL'ye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla eski oyunlar bile %50'nin üzerindeki indirimlere rağmen yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmaya başladı.

    Yeni kampanya 4 Şubat'a kadar devam edecek. Oyunların tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Bloodborne -- 54,60 TL
    • Persona 5 -- 44,85 TL
    • Dragon Age Inquisition GOTY Edition -- 30,82 TL
    • Titanfall 2 Ultimate Edition -- 30,43 TL
    • DiRT Rally PLUS PlayStation VR Bundle -- 26,80 TL
    • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint -- 60,97 TL
    • Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration -- 43,80 TL
    • The Crew 2 Deluxe Edition -- 67,80 TL
    • The Division 2 Standard Edition -- 40,46 TL
    • Payday Crimewave Edition -- 15,12 TL
    • inFAMOUS Second Son -- 72,00 TL
    • Until Dawn -- 42,00 TL
    • Far Cry 4 -- 60,86 TL
    • Little Nightmares -- 22,25 TL
    • Resident Evil Remake -- 22,25 TL
    • GRID -- 79,00 TL
    • Mass Effect Andromeda -- 50,40 TL
    • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan -- 44,22 TL
    • Sleeping Dogs Definitive Edition -- 20,10 TL
    • Prey: Digital Deluxe Edition -- 53,70 TL
    • The Evil Within -- 33,60 TL
    • The Evil Within 2 -- 68,70 TL
    • Alien Isolation -- 49,80 TL
    • Call of Cthulhu -- 65,70 TL
    • Deus Ex Mankind Divided -- 20,10 TL
    • Thief -- 8,40 TL
    • The Surge -- 36,00 TL
    • Assassin's Creed Odyssey -- 144 TL


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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S smalsrol (Volkan Küçük) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft da, Sony'nin 400 TL ye sattığı Desparados 3 ü Gamepass e getiriyor :) Sony bu fiyatlarla işin cok zor
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Enflasyon kur bir yana sony tüketiciyi düdüklüyor.
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grid steam'de indirimdeyken 10 lira, ps4'de indirimdeyken konsol keyfi ile 80 lira.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    iyi ama bloodborne daha fazla inebilirmiş
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