PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da "90 TL altı oyunlar" başlıklı yeni bir indirim dönemi başlattı. Farklı türlerden onlarca kaliteli yapımın önemli indirimler aldığı yeni kampanya süreci, önümüzdeki iki hafta boyunca devam edecek.

Kampanya ismi 90 TL altı ancak maalesef listedeki oyunların birçoğu belirtilen bu fiyatın üzerinde. Bunun nedeni ise PS Store'a geçtiğimiz yıl gelen son zamlar. Zamlar sonrasında örneğin Avrupa'da 20 Euro'nun altında olan oyunlar bizde 150 TL'ye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla eski oyunlar bile %50'nin üzerindeki indirimlere rağmen yüksek fiyatlarla karşımıza çıkmaya başladı.

Yeni kampanya 4 Şubat'a kadar devam edecek. Oyunların tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Bloodborne -- 54,60 TL

-- 54,60 TL Persona 5 -- 44,85 TL

-- 44,85 TL Dragon Age Inquisition GOTY Edition -- 30,82 TL

-- 30,82 TL Titanfall 2 Ultimate Edition -- 30,43 TL

-- 30,43 TL DiRT Rally PLUS PlayStation VR Bundle -- 26,80 TL

-- 26,80 TL Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint -- 60,97 TL

-- 60,97 TL Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration -- 43,80 TL

-- 43,80 TL The Crew 2 Deluxe Edition -- 67,80 TL

-- 67,80 TL The Division 2 Standard Edition -- 40,46 TL

-- 40,46 TL Payday Crimewave Edition -- 15,12 TL

-- 15,12 TL inFAMOUS Second Son -- 72,00 TL

-- 72,00 TL Until Dawn -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Far Cry 4 -- 60,86 TL

-- 60,86 TL Little Nightmares -- 22,25 TL

-- 22,25 TL Resident Evil Remake -- 22,25 TL

-- 22,25 TL GRID -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Mass Effect Andromeda -- 50,40 TL

-- 50,40 TL The Dark Pictures Anthology: Man of Medan -- 44,22 TL

-- 44,22 TL Sleeping Dogs Definitive Edition -- 20,10 TL

-- 20,10 TL Prey: Digital Deluxe Edition -- 53,70 TL

-- 53,70 TL The Evil Within -- 33,60 TL

-- 33,60 TL The Evil Within 2 -- 68,70 TL

-- 68,70 TL Alien Isolation -- 49,80 TL

-- 49,80 TL Call of Cthulhu -- 65,70 TL

-- 65,70 TL Deus Ex Mankind Divided -- 20,10 TL

-- 20,10 TL Thief -- 8,40 TL

-- 8,40 TL The Surge -- 36,00 TL

-- 36,00 TL Assassin's Creed Odyssey -- 144 TL

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